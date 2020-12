Após fala de Caiado, Ministério da Saúde nega plano de confisco de vacina contra Covid

PUBLICIDADE

RENATO MACHADO E RICARDO DELLA COLETTA

BRASÍLIA, DF

O Ministério da Saúde negou no fim da tarde desta sexta-feira (11) ter manifestado a intenção de confiscar ou requerer vacinas contra a Covid-19 que tenham sido adquiridas por estados.

A negativa ocorreu horas após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), ter publicado em redes sociais que ouviu do ministro Eduardo Pazuello (Saúde) que toda vacina registrada, produzida ou importada no país, seria “requisitada, centralizada e distribuída aos estados pelo Ministério da Saúde”.

Pazuello e o governador goiano se encontraram na manhã desta sexta-feira, em Goiânia, durante evento de inauguração de um hospital maternidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Reiteramos que, em nenhum momento, o Ministério da Saúde se manifestou sobre confisco ou requerimento de vacinas adquiridas pelos estados”, informou a nota do ministério.

Com a publicação de Caiado, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também em rede social, reagiu. Ele afirmou que o governo federal “prevê o confisco de vacinas”. O tucano e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) travam uma guerra política em torno da imunização.

Caiado escrevera que ministério pretende “requisitar” todas as vacinas contra o novo coronavírus produzidas ou importadas pelo Brasil.

“Toda e qualquer vacina registrada, produzida ou importada no país será requisitada, centralizada e distribuída aos estados pelo Ministério da Saúde. Pazuello me informou isso aqui em Goiânia, hoje. Nenhum estado vai fazer politicagem e escolher quem vai viver ou morrer de Covid”, escreveu Caiado.​ Ele afirmou que o instrumento utilizado pelo governo seria uma MP (Medida Provisória).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À reportagem o governador de Goiás disse que o objetivo da norma é garantir que não haja diferenciação entre estados na distribuição do imunizante. Ele argumentou que não se trata de um confisco.

“[Vai] deixar claro que toda a produção nacional ou importação está requisitada pelo Ministério da Saúde para que faça uma distribuição de acordo com o grupo de risco em cada estado”, disse. “Requisitar existe na legislação brasileira e não tem nada de diferente do que pé feito a todo momento, o governo está tratando de saúde publica. Requisitar administrativamente é algo legal, é garantir isonomia a todos os brasileiros. Não pode admitir que numa politica de imunização um estado tenha preferência sobre o outro. É uma regra que existe no Brasil e no PNI [Plano Nacional de Imunização].”

Doria anunciou para 25 de janeiro o início da vacinação no estado de São Paulo com a vacina Coronavac, parceria do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac.​

Apesar da negativa da Saúde, interlocutores afirmam que o governo Bolsonaro avaliou editar um decreto prevendo a requisição administrativa dos imunizantes, de acordo com uma lei de fevereiro deste ano. Mas a intenção foi questionada até por auxiliares de Bolsonaro, que apontaram que há grande risco de uma ação do tipo ser considerada inconstitucional pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A possibilidade de uma requisição administrativa preocupa o governo paulista. Isso porque essa figura jurídica não é uma ação de compra e venda normal. Ela prevê, por exemplo, indenização posterior pelo bem requisitado, sem prazo determinado para o pagamento.

Interlocutores no governo paulista destacam que uma requisição administrativa seria uma medida desproporcional, que só se justificaria caso o estado se recusasse a vender as doses normalmente para o governo federal -o que não é o caso, dizem.

O principal problema legal caso o governo adote essa medida, segundo interlocutores, é que Doria poderia argumentar que a lei brasileira não permite a requisição pela União de um bem público de outro ente federado.

Em rede social, Doria criticou a medida. “Os brasileiros esperam pelas doses da vacina, mas a União demonstra dose de insanidade ao propor uma MP [Medida Provisória] que prevê o confisco de vacinas”, escreveu. “Esta proposta é um ataque ao federalismo. Vamos cuidar de salvar vidas e não interesses políticos.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seu discurso na inauguração do hospital, Pazuello disse que o plano de vacinação nacional é de responsabilidade do governo federal e que nenhum brasileiro terá vantagem, por morar em determinado estado.

“Nosso plano nacional de imunização é nacional. Nenhum estado da Federação será tratado de forma diferente, nenhum brasileiro terá vantagem sobre outros brasileiros”, disse.

Em paralelo, o governo Bolsonaro deve editar uma MP liberando R$ 20 bilhões para a compra de imunizantes.

Esse valor, segundo o ministro Paulo Guedes (Economia), é o necessário para uma campanha de vacinação em massa. O objetivo da disponibilização do dinheiro ainda neste ano, mesmo sem a Anvisa (Agência Nacional de

Vigilância Sanitária) ter certificado alguma vacina contra a Covid, é permitir que os gastos entrem nas regras fiscais flexíveis vigentes em 2020 em razão da pandemia.

Por outro lado, o ministério não negou que pretenda centralizar as compras e distribuição. Uma fonte na pasta explica que o governo pretende adquirir todas as doses necessárias para imunizar a população brasileira, considerando o PNI (Plano Nacional de Imunização) como o único plano no país com a proposta de promover a vacinação contra a Covid-19. A princípio, porém, o governo não pretende implementar nenhum mecanismo que proíba estados de efetuarem suas próprias aquisições de vacinas.

Essa fonte compara as aquisições de vacinas com a compra de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando aviões brasileiros foram enviados à China para buscar os equipamentos, distribuídos depois a estados e municípios.

A fala, no entanto, pode ser vista como uma forma de afastar a pasta de uma medida mais autoritária, após reação negativa à proposta de requisitar e centralizar no ministério todas as vacinas.

As informações são da FolhaPress