Após críticas, Bolsonaro posta sobre bloco Aliança Pelo Brasil

Após ser alvo de críticas na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e em diversos blocos de rua por todo o país e até fora dele, o presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para postar vídeos com manifestações de apoio, nesta terça-feira (25).

No Twitter, ele compartilhou um vídeo onde foliões aparecem com camisas do partido que o presidente tenta criar, o Aliança pelo Brasil. No bloquinho bolsonarista, em Balneário Camboriu, foliões usavam adereços policiais e de princesa e dançavam “Sorte Grande”, música gravada por Ivete Sangalo.

– Balneário Camboriú/SC.

– Bloco Aliança pelo Brasil. pic.twitter.com/McqvyrVE5w — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 25, 2020

Além do presidente, o filho dele, senador Flávio Bolsonaro, também compartilhou um vídeo de apoiadores no carnaval em seu canal no YouTube.

O presidente está passando o Carnaval em Guarujá, no litoral de São Paulo, acompanhado dos filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura e do deputado Hélio Lopes.