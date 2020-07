Após contato com Bolsonaro, Maia afirma que fará exame de sangue

PUBLICIDADE

Após ter contato com o presidente da República, Jair Bolsonaro, diagnosticado nesta terça-feira (7) com o novo coronavírus, o chefe da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comunicou que fará um exame para detectar os anticorpos da doença. Na semana passada, Maia tentou fazer o teste, mas o enfermeiro não conseguiu localizar suas veias do braço.

“Tenho que admitir que fiquei com medo e deixei para a próxima semana”, disse o presidente da Câmara.

O presidente Bolsonaro está no Palácio da Alvorada, isolado e fazendo o uso da cloroquina no seu tratamento. O chefe do executivo disse, em entrevista na manhã de hoje, que está melhor e que ficará em repouso. “Hoje baixou bastante a febre. Estou bem. Em comparação a ontem, estou muito bem. Queria até dar uma caminhada mas não vou, por recomendação médica”, afirmou Bolsonaro.