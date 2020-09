Apoiadores se aglomeram para receber Bolsonaro no CE

PUBLICIDADE

Apoiadores se aglomeraram para recepcionar o presidente Jair Bolsonaro no desembarque no Aeroporto de Juazeiro do Norte na manhã desta quinta-feira (17).

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver diversas pessoas sem máscara de proteção facial gritando “Mito”.

Antes, assim que desembarcou, Bolsonaro foi recebido pelo deputado federal Pedro Bezerra (PTB-CE).

Na cidade cearense, Bolsonaro participa da inauguração da Usina Fotovoltaica Coremas III e também divulga o Programa de Eficiência Energética. O evento terá início a partir de 11h30.

Inaugurada nesta quinta (18), a terceira fase da Usina Fotovaltica Coremas irá fornecer energia elétrica equivalente ao consumo de 55 mil brasileiros e deve reduzir 450 mil toneladas de emissões de gases de efeito estufa.

Trata-se de uma colaboração entre o Brasil e a Dinamarca. O investimento total do projeto foi de R$ 482 milhões, sendo R$ 287 milhões do Banco do Nordeste e R$ 195 milhões da empresa dinamarquesa Nordic Power Partners.