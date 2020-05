Apoiadores de Bolsonaro fazem ato para atacar Moro, Congresso e Supremo

PUBLICIDADE 

Com frases e cartazes de ataque ao ex-ministro da Justiça Sergio Moro, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se aglomeram em Brasília, na tarde deste sábado, 9, em um ato antidemocrático convocado através de redes sociais.

Os manifestantes fizeram uma carreata pelas ruas da capital federal e, por volta das 12 horas, se concentraram no gramado da Esplanada dos Ministérios.

Em cima de um trio elétrico que exibe uma faixa com a frase “STF Ditador”, líderes pedem a volta do regime militar e o fechamento do Congresso Nacional. No microfone, pedem inclusive a deposição dos governadores.

“Força, família policial. Queremos o Exército nas ruas. Fora governadores, fora Supremo. O Brasil apoia Jair Bolsonaro. Fora Doria, fora Alcolumbre. Vocês são uma vergonha nacional. O Brasil cansou de vocês”, discursou uma manifestante, sendo aplaudida pelos apoiadores.

Na lateral do gramado, manifestantes também se aglomeram em torno de carros de som, que tocam hinos das forças armadas. O ato ignora todas as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A maior parte dos apoiadores não usa máscaras de proteção. No microfone, eles também usam palavras de ataque à imprensa e fazem orações para o presidente.

Os líderes do movimento chegaram a pedir ao microfone, em certo momento, que os bolsonaristas devem “caçar” petistas infiltrados na manifestação. “Sabemos que vocês estão aqui. Vamos achá-los e entregar à polícia.”

Às 13 horas, parte dos manifestantes começou a caminhar em direção ao Palácio do Planalto, onde dizem que vão esperar a chegada do presidente Jair Bolsonaro para saudar o ato.



