Apoiador dá égua de presente a Bolsonaro

PUBLICIDADE

Um homem identificado apenas como Henrique entregou, nesta quarta-feira (9), uma égua ao presidente Jair Bolsonaro. O apoiador afirmou que chegou ao Distrito Federal no último sábado (5) após percorrer 1,2 mil quilômetros de Peruíbe-SP até Brasília-DF. O animal teria vindo em um caminhão.

Trata-se de uma fêmea de mangalarga machador. “Se cruzar a égua que eu te dei com o cavalo do Mourão vai nascer um potro cinco estrelas batendo continência”, brincou o apoiador.

Não é a primeira vez que Bolsonaro ganha um animal deste tipo. Em julho do ano passado, o prefeito de Dom Pedrito, Mario Augusto Gonçalves, presenteou o chefe do Executivo com uma égua crioula