Ao vivo: Fábio Faria toma posse do Ministério das Comunicações

O presidente Jair Bolsonaro empossa, nesta quarta-feira (17), o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) como ministro das Comunicações. A cerimônia ocorre no salão nobre do Palácio do Planalto.

O Ministério das Comunicações foi recriado por Bolsonaro neste ano. A ação vai contra as promessas de campanha do presidente, que disse que reduziria os ministérios a 15. Agora, são 23 pastas.

Assista à posse ao vivo:

A cerimônia de posse do genro de Silvio Santos é acompanhada por Bolsonaro, pelo vice-presidente Hamilton Mourão, por diversos ministros e outras pessoas. Entre elas, o jogador do Palmeiras Felipe Melo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o atleta Alexandre Pato, do São Paulo.

Pato tem proximidade com Faria por ser casado com Rebeca Abravanel. Rebeca é irmã de Patrícia Abravanel, esposa do novo ministro.