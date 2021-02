Ao lado de Bolsonaro, Fux critica negacionismo e exalta ciência

PUBLICIDADE

O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), discursou de modo a pregar união nesta segunda-feira (1º). A fala foi registrada na solenidade de retomada das atividades do STF, que dá início ao ano judiciário.

“Estamos todos do mesmo lado”, afirmou Fux. O presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se fizeram presentes.

“A pandemia demonstrou o quão apequenadas são nossas divergências e o quão pontuais são nossas discordâncias, quando as comparamos com a grandeza de nossa missão: a de zelar pela força normativa da Constituição da República Federativa do Brasil. Debate não é sinônimo de combate; tampouco dissenso é sinônimo de discórdia.”

Ainda sobre pandemia, Fux, ao lado de Bolsonaro, exaltou a ciência, criticou o negacionismo e disse que a “racionalidade vencerá o obscurantismo”.

“Não tenho dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus; a prudência vencerá a perturbação; e a racionalidade vencerá o obscurantismo.”

Retomada

Por ora, os julgamentos seguem ocorrendo por videoconferência devido à pandemia de covid-19, diferentemente da solenidade de abertura. Na sede do Supremo, é obrigatório usar máscaras e há divisórias transparentes nas bancadas como medidas de proteção.