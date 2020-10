“Amigo e aliado”, diz Maia sobre Doria

PUBLICIDADE

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse, nesta sexta-feira (23), que está à disposição do governador de São Paulo, João Doria. Maia se referiu ao governador como “amigo e aliado” e disse que está disposto a auxiliar o “entrevero” que envolve a vacina chinesa Sinovac, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan.

“Eu espero que o entrevero desta semana possa construir uma solução para as próximas semanas”, disse Maia. Ele foi até São Paulo para, ao lado de Doria, participar de entrevista coletiva para dar informações sobre o combate à pandemia no Estado.

“O senhor pode contar com a Câmara para que a gente possa com diálogo com o governo, temos duas medidas provisórias que precisam ser votadas, a gente restabelecer o bom diálogo. O presidente nos últimos meses tem tido um ótimo diálogo comigo, tenho que falar a verdade, e eu espero que a gente consiga construir através do diálogo a solução”, complementou.

“Fiz questão de estar aqui hoje, governador, porque na quarta, quando era para estarmos juntos, tivemos algumas notícias que eu deixei de recebê-lo por algum motivo, para atender a alguma sinalização para alguém e, de fato, eu fiquei indisposto”, disse Maia. “Peguei uma virose dos meus filhos. Eu estou pegando uma virose a cada duas semanas, estou emagrecendo bem, já foram 11 quilos com as viroses. Se for uma a cada 15 dias, eu chego nos meus 86 quilos rapidamente”, brincou.