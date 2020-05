Alvo de operação, Roberto Jefferson compara STF ao nazismo: ‘Tribunal do Reich’

PUBLICIDADE 

Após ser alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, 27, o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, comparou o Supremo Tribunal Federal (STF) ao nazismo. Preso no mensalão e hoje aliado do presidente Jair Bolsonaro, Jefferson escreveu um tuíte em que cita o Reich alemão para classificar a operação como “soez, covarde, canalha e intimidatória, determinada pelo mais desqualificado Ministro da Corte.”

Não sofri qualquer constrangimento por parte da Polícia Federal, ela cumpriu mandado do min. Alexandre de Moraes, do Tribunal do REICH, tentando me amordaçar com um trapo de sua toga. Deus proteja o povo brasileiro da sanha dos ditadores. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) May 27, 2020

O inquérito que apura a divulgação de fake news é comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Dois endereços de Jefferson no Rio – um em Petrópolis, na região serrana, e outro em Levy Gasparian, no interior – estão na lista de locais em que a Polícia Federal cumpriu mandados nesta manhã.

Em aproximação com Bolsonaro nos últimos meses, Jefferson chegou a postar, no início de maio, uma foto em que segura um fuzil e diz estar se preparando para o “bom combate” contra “o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, contra os vendilhões da Pátria.”

Em outra publicação, sugere a Bolsonaro a troca dos 11 ministros do STF – o presidente só terá direito a duas nomeações durante os quatro anos de mandato.

