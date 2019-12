Aliança pelo Brasil, partido de Bolsonaro, registra 100 mil apoiadores

PUBLICIDADE 

Após divergências com o PSL, o presidente Jair Bolsonaro articulou para a criação de um novo partido: o Aliança pelo Brasil. No sábado (28), a legenda anunciou via Twitter que chegou a mais de 100 mil aliados.

Isso significa que mais de 100 mil pessoas acessaram o site do partido e preencheram a ficha necessária para se aliar.

Mesmo no período de festas, já somos mais de 100 mil Aliados apoiadores. Obrigado a todos vocês pelo compromisso. #tamojuntocapitão #aliancapelobrasil pic.twitter.com/SiDsr21E2i — Aliança pelo Brasil (@somosalianca) December 29, 2019

Para conseguir o registro formal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ter direito a disputar as eleições de 2020, o Aliança pelo Brasil precisa de 492 mil assinaturas. Elas precisam ser coletas e validadas pela Justiça Eleitoral até o dia 4 de abril do ano que vem.