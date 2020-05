Alexandre Garcia diz que Giuliana Morrone foi preconceituosa e recebe apoio de Eduardo Bolsonaro

PUBLICIDADE 

Alexandre Garcia, 79, disse que vai se manifestar na noite desta terça-feira (12) sobre o áudio vazado de uma conversa entre os jornalistas Giuliana Morrone e Gerson Camarotti, da Globo, em que ela afirma que Garcia está gagá, “tipo a Regina Duarte”.

“Imagino que ‘gagá’ seja preconceito contra os mais vividos; já maledicência não depende de calendário”, escreveu ele no Twitter. O jornalista também afirmou que, embora não tenha sido a intenção de Morrone que a ligação vazasse, ele precisa responder. “É o que farei no meu YouTube nesta terça, 12, a partir de 21h30.” Morrone e Garcia dividiram a bancada e foram colegas na Globo.

A conversa dela com o comentarista de política Gerson Camarotti gerou grande repercussão nas redes sociais. O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi um dos que saíram em defesa de Garcia.

“Veja só, os jornalistas @giulianamorrone e @gcamarotti flagrados nos bastidores da Globo destruindo a reputação de @alexandregarcia, de quem diziam ser amigos. É assim que funciona: se você ousa se colocar contra o sistema, tentam te destruir sem piedade”, escreveu o deputado no Twitter.

No áudio vazado, Morrone, que apresenta o Bom Dia Brasil na Globo, comenta primeiro sobre Garcia ter se mostrado favorável a fala do presidente Jair Bolsonaro em cassar a concessão da Globo. “Ele [Garcia] é ridículo. No dia que o Bolsonaro falou em cassar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou. Achou que era lindo, que tinha que cassar a concessão da Globo”, diz ela.

Na sequência, ela fala sobre a defesa que Garcia fez de Regina Duarte na polêmica entrevista que ela deu à CNN Brasil e segue afirmando que Garcia ganhou uma “montoeira de dinheiro” na Globo. Alexandre Garcia trabalhou 31 anos na emissora e deixou o canal em dezembro de 2018. Na época, a informação nos bastidores foi a de que o apoio público do jornalista ao governo Jair Bolsonaro gerou desconforto interno.

“A montoeira de dinheiro que esse homem recebeu da Globo, microfone dourado, festinha, foi diretor daqui a vida inteira, e aí sai cagando regra. Ele que fez isso aqui! Ele era diretor por anos. Eu sou revoltada, sabia?”, afirma ela. Camarotti concorda, e Morrone segue: “(…) Eu fico pensando assim, se não tá gagá, entendeu? Só pode ser. Tipo a Regina Duarte, né?”

Camarotti comenta que Garcia estaria faturando com os seguidores radicais, mas a jornalista rebate que Garcia sempre foi “péssimo com dinheiro”. “Essas coisinhas que eu faço aí, ele pede muito pouco. A gente ia fazer coisas juntos e eu ficava besta com o tão pouco que ele pedia. Topava qualquer coisa, tipo mestre de cerimônia de vidraçaria. Não sei se ele melhorou, mas…”

Ela afirma também que a CNN Brasil, canal que foi lançado em março no país, não chamou Garcia para trabalhar na emissora. “É, mas não se pode cuspir no prato em que comeu. E que comeu por tanto tempo”, completa Camarotti.

Questionado pelo F5, a Globo não se manifestou sobre o áudio vazado até a conclusão deste texto. Garcia, Morrone e Camarotti também não se manifestaram

LEIA A CONVERSA NA ÍNTEGRA

Giuliana Morrone: Você viu ontem o Alexandre Garcia?

Gerson Camarotti: Não…

Morrone: Ele é ridículo. No dia que o Bolsonaro falou em cassar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou. Achou que era lindo, que tinha que cassar a concessão da Globo.

Camarotti: Caramba, não vi isso.

Morrone: Ontem, ele escreveu assim… Quer ver? Escreveu no Twitter. Escreveu assim: “com Regina Duarte, a CNN que poderia ser a alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo”.

Camarotti: Caramba. O cara trabalhou durante tanto tempo, né?

Giuliana: Que que é isso… A montoeira de dinheiro que esse homem recebeu da Globo, microfone dourado, festinha, foi diretor daqui a vida inteira, e aí sai cagando regra. Ele que fez isso aqui! Ele era diretor por anos. Eu sou revoltada, sabia?

Camarotti: Ah, não. É chato mesmo. Muito chato.

Morrone: Porra! Eu fico pensando assim, se não tá gagá, entendeu? Só pode ser. Tipo a Regina Duarte, né?

Camarotti: É. Mas eu acho que ali, sabe o que é, é faturar agora ganhando com os seguidores. Os radicais. Ele tá ganhando dinheiro com isso. YouTube…

Morrone: Mas ele sempre foi péssimo com isso de dinheiro, sabia? Essas coisinhas que eu faço aí, ele pede muito pouco. A gente ia fazer coisas juntos e eu ficava besta com o tão pouco que ele pedia. Topava qualquer coisa, tipo mestre de cerimônia de vidraçaria. Não sei se ele melhorou, mas… O fato é que a CNN não o chamou. Não o chamou. Ele achava que ia rolar, e tal.

Camarotti: É, mas não se pode cuspir no prato em que comeu. E que comeu por tanto tempo.

Giuliana: Ainda mais uma pessoa dessas, que praticamente cozinhou.

As informações são da Folha Press