Alesp aprova projeto que reduz salário de deputados e funcionários comissionados

Nessa quinta-feira (30) os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovaram o projeto de lei que corta salários de deputados e funcionário comissionados do Legislativo. Além disso, a Alesp também fará a doação de R$ 320 milhões ao governo estadual para ajudar na luta contra o coronavírus.

Parlamentares terão 30% de redução no salário, enquanto os comissionados terão 20%. Já os gabinetes de deputados perderão 40% do orçamento. Veja as medidas aprovadas:

Redução em 30% dos salários dos deputados estaduais

Redução em 40% das verbas de gabinete dos parlamentares

Redução de até 20% do salário e benefícios dos cargos comissionados

Suspensão do pagamento da licença prêmio em dinheiro enquanto dure a calamidade

Revisão e enxugamento de contratos do Legislativo, que chegam a até 40% dos contratos

Haverá escalonamento no desconto dos 2.561 funcionários comissionados

A iniciativa não é válida para servidores que tem vencimentos de até R$ 6.100. O corte de

10% será previsto para servidores em comissão com salário até 10 salários mínimos. Para ganhos superiores o corte é de 20%