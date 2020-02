Alcolumbre fala sobre repercussão de vídeo dançando com o pai

PUBLICIDADE 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), falou sobre a repercussão do vídeo em que aparece dançando Carnaval de rua com o pai, José Tobelem, conhecido como Samuca. As imagens receberam ataques de cunho homofóbico por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

“Uma crescente onda de intolerância, preconceito e desrespeito toma conta das redes sociais”, classificou Alcolumbre. “É inacreditável que algumas pessoas sejam tão desrespeitosas que se sintam no direito de agredirem, sem mais nem menos, a imagem de um pai feliz em um momento de descontração com o filho”, prosseguiu.

Em sua reação, o presidente do Senado disse que o mundo não precisa das ofensas nas redes sociais e prometeu a busca pelo Congresso Nacional de caminhos para a criminalização dos atos de ódio e intolerância.

Alcolumbre disse que se sente na obrigação de defender o pai. O vídeo dançando Carnaval foi publicado pelo próprio presidente do Senado em uma rede social, no sábado (15), como uma lembrança do Carnaval do ano passado no Amapá. No texto que acompanha as imagens, Alcolumbre afirma que seu pai é o seu amor de todos os carnavais. “Te amo, pai!”, escreveu.

Entre os bolsonaristas que divulgaram os ataques ao presidente do Senado está Allan dos Santos, do canal Terça Livre. “Que encouchada (sic) é essa? A coisa tá animada, hein!”, escreveu.

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente e conhecido por comandar influenciadores digitais conservadores, não divulgou o vídeo, mas compartilhou mensagem em que um internauta rebate Alcolumbre dizendo que Bolsonaro “sofre com isso a (sic) mais de 5 anos” e não pensou em criminalizar a situação.

