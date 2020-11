Alcolumbre diz que vai acionar PF e Ministério Público para investigar apagão no Amapá

PUBLICIDADE

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informou por meio de nota que vai acionar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para investigar as causas do apagão no Amapá. A maior parte do Estado ficou sem energia elétrica e o serviço ainda não foi restabelecido integralmente.

O apagão ocorreu após um incêndio na subestação Macapá que levou ao desligamento automático da linha de transmissão Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e Ferreira Gomes, o que deixou 14 dos 16 municípios do Amapá sem energia.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, Alcolumbre citou um laudo preliminar da Polícia Civil apontando que o incêndio não foi causado por um raio, como foi noticiado inicialmente. “O pedido do presidente do Senado visa esclarecer o que aconteceu e estabelecer a verdade dos fatos”, diz a nota.

Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou que o adiamento da eleição municipal em Macapá foi decidido após autoridades eleitorais e de segurança pública afirmarem não haver “condições de segurança e tranquilidade” para realização do pleito na capital do Amapá.

Em entrevista ao Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado, o ministro disse ter sido informado que até mesmo a ação de facções criminosas estava fora de controle durante a crise energética e social vivida pelo Estado.

Estadão Conteúdo