Agnelo Queiroz é absolvido em ação por improbidade administrativa

Nessa terça-feira (14) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou o pedido de condenação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o ex-governador do Distrito Federal (DF), Agnelo Queiroz, pela concessão de reajuste e vantagens remuneratórias a servidores públicos.

Além de Agnelo, a decisão também absolve os ex-gestores do Governo do Distrito Federal (GDF) Washington Luiz Sousa Sales, Luiz Alberto Cândido da Silva e Wilmar Lacerda, à época Secretário de Administração.

“Agimos de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e sempre tive certeza que seria inocentado, pois o ajuste que concedemos aos servidores públicos foi absolutamente legal. Todos os ritos foram respeitados”, afirmou o ex-governador.

