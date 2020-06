Aglomeração: Bolsonaro visita cidades em lockdown no Nordeste

PUBLICIDADE

Durante a pandemia do novo coronavírus, que atinge todo o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai até Iguatu, no Ceará, na próxima sexta-feira (24). Ele vai participar da inauguração do Conjunto Novo Tempo 1, 2 e 3, fazendo a entrega de 900 apartamentos.

Assista:

Vale lembrar que a aglomeração é um risco na região, já que os casos de covid-19 aumentaram consideravelmente. As cidades de Iguatu e Juazeiro do Norte, por exemplo, estão em lockdown por causa da pandemia.

Veja a agenda do presidente na região:

