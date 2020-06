“300 do Brasil” pede #SaraLivre e convoca manifestação

PUBLICIDADE

Após a Polícia Federal prender temporariamente a blogueira Sara Fernanda Giromini nesta segunda-feira (15), o grupo 300 do Brasil, do qual Sara Winter é líder, está articulando uma manifestação.

Em postagem no Instagram, o movimento de extrema-direita pede que apoiadores se dirijam à superintendência da PF, em Brasília, a partir das 10h. Na imagem do post, o grupo estampou a hashtag #SaraLivre.

Declarações

Após a prisão, ocorrida por volta de 7h, os administradores do Twitter de Sara se manifestaram. A equipe criticou a justificativa da prisão, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Sara Winter foi presa por conta de uma investigação sobre financiamento de protestos antidemocráticos.

Sara Winter foi presa por conta de uma investigação sobre financiamento de protestos antidemocráticos. Isso mesmo, as manifestações onde idosos, crianças, deficientes, mulheres participavam em apoio ao PR @jairbolsonaro é a tal manifestação 'antidemocrática'. #AdmAqui — Sara Winter (@_SaraWinter) June 15, 2020

Há cerca de três semanas, Sara e outros membros do “300 do Brasil” foram à porta do STF caracterizados, erguendo tochas e entoando gritos antidemocráticos.

Retirada

O “300 do Brasil” passou semanas acampado na Esplanada dos Ministérios. Até que, no sábado (13), a Polícia Militar (PMDF) retirou os membros do local e desmantelou o acampamento. No dia seguinte, o governador Ibaneis Rocha publicou decreto proibindo manifestações na Esplanada, para evitar aglomerações em prevenção ao novo coronavírus.