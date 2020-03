PUBLICIDADE 

Sobe para 22 os membros da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos há pouco mais de uma semana. O novo paciente infectado é o assessor internacional da Presidência, Filipe Martins.

A informação é da revista Veja. No último dia 13 de março, o assessor havia feito um primeiro teste, que deu negativo.

Além de Felipe, recentemente, foram diagnosticados com coronavírus o chefe do cerimonial da Presidência da República, Carlos França; chefe do cerimonial do Itamaraty, Alan Sellos, e um auxiliar dele; e o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Sérgio Segovia, que recebeu resultado dos exames nesta sexta (20).

Cabe citar que Bolsonaro já fez alguns testes e todos deram negativo para o covid-19.

Confira os principais nomes da comitiva que testaram positivo para o coronavírus:

General Augusto Heleno

Bento Albuquerque

Daniel Freitas (PSL-SC)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Flavio Roscoe

Marcos Troyjo

Robson Braga de Andrade

Fabio Wajngarten

Nestor Forster

Samy Liberman

Francis Suarez

Sérgio Lima

Karina Kufa

Alan Sellos

Auxiliar de Alan Sellos

Filipe Martins

Carlos França

Sergio Segovia

Quatro integrantes da equipe de apoio da comitiva