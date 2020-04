PUBLICIDADE 

Apenas 33% da população do país aprova o desempenho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no que diz respeito às medidas de combate ao novo coronavírus. A insistência em falar que o isolamento social é desnecessário, bem como a exaltação da hidroxicloroquina sem comprovação médica não tem agradado 67% dos brasileiros.

É o que mostra uma pesquisa encomendada pela revista Veja. O Congresso Nacional foi aprovado por 43% da população. Já os governadores, em média, contam com a positiva de mais da metade da população: 55%.

Mandetta

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é aprovado por 74% dos brasileiros. No início da semana, Mandetta quase foi demitido por Bolsonaro, mas o presidente voltou atrás da decisão após sofrer pressão das Forças Armadas.

Ao contrário de Bolsonaro, Mandetta tem pedido à população para que fique em casa e respeite o isolamento social.