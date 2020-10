Impacto do uso de Inteligência artificial no setor de infraestrutura

PUBLICIDADE

Por Leandro Petter e Menndel Macedo*

O setor de infraestrutura vem se tornando cada vem mais protagonista no cenário político e econômico brasileiro, tendo em vista que hoje é um dos pilares do desenvolvimento do País e a principal área de interesse dos investidores nacionais e internacionais. Mas qual a relação entre inteligência artificial (IA) e este Setor? A eficiência de empresas de infraestrutura depende de análise de grandes volumes de dados, pois estamos falando de empresas de saneamento, telecomunicações, energia, construtoras, consultorias e etc, sendo que todas investem constantemente em desenvolvimento tecnológico, gerando grande volume de dados e de informações sensíveis.

Em decorrência da grande recepção de dados destas empresas, estas precisam urgentemente de mecanismos e ferramentas capazes de levantar, analisar e armazenar os dados em menor tempo e custo possível, tendo em vista que o setor é extremamente competitivo, bem como as leis estão cada dia mais rigorosas quanto ao trânsito de dados, havendo a possibilidade até mesmo de desclassificação de empresas em licitações públicas.

Neste contexto, a IA torna-se grande aliada das empresas de infraestrutura tendo em vista que seu uso permite, por exemplo, a possibilidade de execução de projetos capazes de apontar reduções substanciais de desperdício de água; gasto com energia elétrica no sistema hídrico de empresas de saneamento; aumento da assertividade na previsibilidade de demanda de água; diminuição do risco de racionamento, dentre outros!

Quem nunca teve problema com empresas de telefonia? Já é possível utilizar IA para modernizar sistemas antigos que chegavam a inviabilizar disponibilização de sistemas ágeis, que consigam atender bem seus usuários, dar o tratamento adequado ao grande volume de dados e ainda garantir segurança.

Devido ao aumento exponencial da capacidade de processamento e armazenamento ao longo dos últimos anos, as máquinas já são capazes de aprender e tomar decisões.

A IA veio para ajudar a resolver problemas e principalmente para acelerar o ritmo das inovações que estão ocorrendo no mercado como um todo. Gestores de grandes empresas precisam pensar em como diminuir suas defasagens tecnológicas, uma vez que não é mais possível manter competitividade em mercado tão dinâmico sem investir em tecnologia.

Em específico, podemos ver que a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou a todo vapor recentemente, traz essa real necessidade de implementação tecnológica capaz de atender todas as necessidades legais, em tempo recorde, uma vez que a utilização de ferramentas tradicionais do mercado não será capaz de atender às exigências não só da LGPD, como as demais leis em vigor, em especial ao setor de infraestrutura que é tão rica em complexidade.

* Leandro Petter, especialista em Inteligência Artificial

* Menndel Macedo, especialista em cibersegurança