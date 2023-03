Waguinho pode ser preso por dívida de pensão alimentícia

O cantor tem o prazo de três dias para quitar o que deve à filha

Um mandado de prisão do cantor Waguinho já foi expedido pela Justiça e o mesmo tem até 3 dias para pagar o que deve Stephanie Gomes, de 16 anos, fruto do relacionamento do cantor com a ex-modelo Solange Gomes.

Cantor está há um ano sem pagar pensão da filha. (crédito: reprodução)

O cantor parou com os pagamentos sem nenhuma justificativa passível há 1 ano. O pedido de pensão alimentícia foi feito em 2011 e nos últimos tempos, ele fazia os pagamentos de uma parte do valor estipulado em meses alternados

Não é a primeira vez que a Justiça expede um pedido de prisão contra o cantor. No ano de 2013, o Tribunal de Justiça (TJ-RJ) informou que o artista devia R$ 103 mil em pensão alimentícia. Mas a ação não chegou a prosseguir na época.