Vídeo: Avião cai no meio da rua e acerta carro que passava no local

As duas pessoas que estavam dentro da aeronave faleceram no momento do acidente. O avião ainda atingiu os passageiros de um carro, uma mulher e uma criança, que precisaram ser hospitalizados A criança não resistiu

Um avião caiu no meio de uma rua na Flórida, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (15). O acidente foi flagrado por Câmeras de segurança no exato momento da queda, que causou a morte de dois adultos e uma criança de 4 anos. Uma pessoa ficou ferida. O vídeo foi divulgado nesta quarta (17). As duas pessoas que estavam dentro da aeronave faleceram no momento do acidente. O avião ainda atingiu os passageiros de um carro, uma mulher e uma criança, que precisaram ser hospitalizados. As últimas notícias locais davam que a motorista está em estado grave e a criança não resistiu aos ferimentos. A aeronave explodiu ao cair no chão e um rastro de fogo se formou por causa do combustível. A mãe do menino saiu dos destroços, mas não conseguiu soltar o filho, que foi resgatado pelos bombeiros, mas não resistiu. Confira: