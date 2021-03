Vacinados contra a covid no Brasil chegam a quase 11 milhões, 5,19% da população

Entre os quase 11 milhões de vacinados, 4.027.123 receberam a segunda dose, o que representa 1,9% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 18, a 10.984 488, o equivalente a 5,19% da população total. Nas últimas 24 horas, 270.873 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 25 Estados.

Entre os quase 11 milhões de vacinados, 4.027.123 receberam a segunda dose, o que representa 1,9% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 110 630 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil aplicou 381.503 imunizantes nesta quinta-feira.

Em termos proporcionais, o Amazonas é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 8,96% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Pará, onde 3,17% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (3,13 milhões), seguido por Minas (909 mil) e Bahia (814 mil).

Veja o número de vacinados por Estado

UF

Número de vacinados com a primeira dose

Proporção de vacinados

TOTAL 10.984.488 5,19%

AM 377.031 8,96%

SP 3.133.170 6,77%

DF 188.171 6,16%

MS 170.041 6,05%

RS 676.569 5,92%

BA 814.734 5,46%

PB 216.061 5,35%

PE 489.363 5,09%

CE 451.041 4,91%

ES 194.940 4,80%

PR 535.424 4,65%

RJ 808.121 4,65%

RN 161.657 4,57%

RR 28.583 4,53%

GO 316.766 4,45%

SC 311.146 4,29%

MG 909.962 4,27%

SE 98.733 4,26%

AC 37.995 4,25%

AL 129.970 3,88%

AP 33.245 3,86%

PI 126.451 3,85%

TO 58.636 3,69%

MA 255.989 3,60%

MT 124.852 3,54%

RO 60.751 3,38%

PA 275.086 3,17%