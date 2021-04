Vacinados contra a covid-19 no Brasil chegam a 22,1 milhões, 10,4% da população

Entre os 22,17 milhões, 6.357.779 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 3% da população com a imunização completa Nas últimas 24 horas, 291.925 pessoas receberam essa dose de reforço

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 22.170.108 nesta quinta-feira, 8, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 10,47% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 724.425 pessoas receberam a primeira dose.

Entre os 22,17 milhões, 6.357.779 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 3% da população com a imunização completa Nas últimas 24 horas, 291.925 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 1.016.350 doses, segundo dados fornecidos por 25 Estados.

Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 13,62% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso e no Amapá, onde 6,65% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (5,29 milhões), seguido por Minas (2 milhões) e Bahia (1,87 milhão).

Veja os dados de vacinação por Estado

UF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Número de vacinados com a primeira dose

Proporção em relação à população local

TOTAL 22.170.108 10,47%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RS 1.555.270 13,62%

MS 381.734 13,59%

BA 1.872.835 12,54%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PB 477.910 11,83%

SP 5.291.568 11,43%

CE 1.020.623 11,11%

AM 463.411 11,01%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ES 446.889 11,00%

PR 1.249.248 10,85%

RN 368.641 10,43%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DF 318.010 10,41%

PE 991.876 10,31%

AL 343.263 10,24%

SE 228.227 9,84%

MG 2.086.750 9,80%

SC 705.716 9,73%

PI 313.315 9,55%

PA 768.491 8,84%

RJ 1.523.538 8,77%

GO 592.613 8,33%

RR 49.285 7,81%

TO 121.426 7,64%

MA 518.849 7,29%

RO 128.098 7,13%

AC 60.870 6,81%

MT 234.347 6,65%

AP 57.305 6,65%