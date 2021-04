Vacinados contra a covid-19 no Brasil chegam a 20,8 milhões, 9,8% da população

Entre os 20,8 milhões, 5.881.392 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 2,78% da população com a imunização completa

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 20.828.398 nesta terça-feira, 6, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 9,84% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 805.266 pessoas receberam a primeira dose.

Entre os 20,8 milhões, 5.881.392 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 2,78% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 285.463 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 1.090.729 doses, segundo dados fornecidos por 25 Estados.

Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 13,22% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Acre, onde 5,56% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (5 milhões), seguido por Minas (1,95 milhão) e Bahia (1,76 milhão).

Veja os dados de vacinação por Estado

UF

Número de vacinados com ao menos a primeira dose

Proporção de vacinados com a primeira dose em relação ao total da população local

TOTAL 20.828.398 9,84%

MS 371.351 13,22%

BA 1.766.534 11,83%

RS 1.330.725 11,65%

PB 446.398 11,05%

SP 5.092.198 11,00%

AM 449.622 10,69%

CE 975.739 10,62%

PR 1.214.126 10,54%

DF 313.763 10,27%

ES 401.045 9,87%

PE 943.558 9,81%

SC 705.716 9,73%

RN 343.261 9,71%

MG 1.954.909 9,18%

PI 298.061 9,08%

SE 209.609 9,04%

AL 294.589 8,79%

RJ 1.416.278 8,16%

PA 691.348 7,95%

GO 550.918 7,74%

RR 47.185 7,48%

TO 109.025 6,86%

RO 119.938 6,68%

AP 56.522 6,56%

MA 464.433 6,53%

MT 211.818 6,01%

AC 49.729 5,56%