Tiago Ramos é exposto por Pai de Santo após pedir amarração para mãe de Neymar voltar para ele: “Quero ela nos meus pés.”

O eterno ex-padrasto de Neymar procurou um líder religioso, para fazer um trabalho para reconquistar a mãe do atleta.

O auge! E não é que ainda existem pessoas que acreditam que existe alguém capaz de “trazer a pessoa amada em três dias”? Porém, não é bem assim que funciona. Com essa nova onda de expor conversas com famosos, o modelo e ex-Fazenda Tiago Ramos, voltou a ficar nos holofotes da mídia, após um Pai De Santo expor que influenciador tentou fazer uma amarração para reconquistar sua ex-namorada, a mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves.

No print, que foi vazado, Tiago diz para o religioso que o conheceu através de sua amiga, a influenciadora e ex-Fazenda Bia Miranda, vai direto ao assunto de seu interesse.

“Oi, pai Diego. Fiquei sabendo que o senhor atendeu a Bia. Eu queria fazer aquele trabalho de união que a gente tinha conversado sobre a Nadine”, iniciou o ex-Fazenda.

Logo em seguida, Tiago já fala sobre a forma de pagamento do serviço, oferecendo além da divulgação do religioso, qualquer valor que peça, desde que ele consiga ter a mãe do atleta em seus pés.

“Vamos trocar ficha, não importa o valor. Eu pago e te divulgo ainda, mas quero ela nos meus pés”, ressaltou Tiago, que foi respondido da seguinte forma pelo religioso: “Oi, Tiago. Desculpa, querido, demorei para falar pois estava em atendimento. Vamos reforçar sim, por mim, tranquilo”.

🚨VEJA: Tiago Ramos é exposto por Pai de Santo após pedir amarração pra mãe de Neymar voltar pra ele: “Quero ela nos meus pés.” pic.twitter.com/ICBR2ZWs2G — Central Reality (@centralreality) July 2, 2023