Thiaguinho anuncia a volta do projeto ‘Tardizinha’

A novidade foi anunciada através de uma live no Instagram e contou com várias participações especiais.

E nós, fãs de pagode, nunca fomos tristes. O cantor Thiaguinho, anunciou, nesta quinta-feira (22), em uma live no seu Instagram, a volta de um dos principais projetos da sua carreira, a Tardezinha’. O anúncio desta novidade contou com a participação de 5 grandes amigos do cantor: o camisa 10 Neymar, o surfista Gabriel Medina, os jogadores Thiago Silva, Vinícius Júnior e Bruninho, além do ator e empresário Rafael Zulu.

O projeto, que surgiu há seis anos, contou com dois álbuns lançados, um documentário e 162 apresentações em 22 estados. Thiaguinho ainda não soltou detalhes sobre a volta desta turnê, mas em breve serão divulgadas as datas e cidades que serão agraciadas pelo projeto.