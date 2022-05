Sthe Matos grava clipe com Thiago Aquino

Ele é a sensação do arrocha, leva multidão por onde passa e já figura entre os artistas mais tocados do Brasil, sem falar da agenda com mais de 30 shows para junho. Em linhas gerais, é assim que Thiago Aquino, nascido em Feira de Santana, tem sido apresentado no mercado da música. E para consolidar tamanho sucesso, ele gravou, ontem, o clipe de “Chip Novo”, que faz parte do seu último álbum, “Só pedrada 5.0 (Atômico)”. Para protagonizar o áudio visual, ele escolheu a influencer Sthe Matos.

A intenção é valorizar a “baianidade” e levar a sua música para o Brasil todo.

“Quando pensamos em fazer o clipe, queríamos trazer alguém que representasse a mulher baiana, para que quando as pessoas de outros estados sintam que é um cantor baiano, uma produção baiana e uma artista, influenciadora também baiana. Sthe representa este todo. Ela tem levado, por meio do seu trabalho nas mídiadigitais, nos programas de TV, o nosso sotaque, o nosso jeito, então, encaixou com a proposta”, conta Thiago. E completa, com entusiasmo: “Foi um clipe produzido com muito carinho para o nosso público, que já conhece o repertório mais gostoso do Brasil e vai conhecer também o clipe mais gostoso do Brasil!”.

Com lançamento previsto para julho, “Chip Novo” conta a história de uma mulher que tenta superar um relacionamento, e faz aquilo que todo recém solteiro faz: ir pra balada, distrair, mas, como a própria música diz: “pensa na preguiça de sair, de dar moral pra qualquer um”. “Ela não consegue aproveitar a saída e dá de cara com o ex. A partir daí, vocês vão ter que esperar o clipe pra curtir com a gente essa história. Sthe, como nossa atriz principal, encarou o desafio e interpretou bem demais a nossa recém solteira. Com certeza, quem já passou pela situação, ao ver a atuação de Sthe, vai se identificar”, finaliza o cantor.