Startup é antídoto financeiro para empresas em meio ao caos no mercado

Usando inteligência artificial, Koy Inteligência Jurídica, agiliza processos e evita prejuízos financeiros em corporações

É comum ouvirmos que vivemos em tempos que ficarão marcados para sempre nos livros de história. Crises financeiras pelo mundo, pandemia de covid-19 e o momento conturbado da política brasileira, desde um impeachment presidencial a uma polarização sem precedentes, são apenas alguns dos acontecimentos recentes que impactam a nossa sociedade. Frente a este cenário, empresas de todos os tamanhos tentam sobreviver no mercado e as novas tecnologias, como o uso de inteligências artificiais, têm sido uma alternativa cada vez mais comum como alternativa às adversidades.

Usando inteligência artificial, Koy Inteligência Jurídica, agiliza processos e evita prejuízos financeiros em corporações

Uma pesquisa da líder global de mercado Ipsos, realizada para o Fórum Econômico Mundial, mostrou que 57% dos brasileiros acreditam que os recursos proporcionados pela inteligência artificial são benéficos, o que significa que quase seis em cada dez brasileiros apontam que serviços e produtos que usam IA trazem mais vantagens do que desvantagens. Nas empresas, essas ferramentas também avançam a cada ano. Segundo a pesquisa global de adoção de IA da IBM de 2022, 34% das empresas relataram que estão explorando o uso de IA.

Quando estes recursos são usados para antecipar possíveis bloqueios judiciais e acelerar processos que costumavam ser manuais, as vantagens são ainda mais visíveis, já que, nestes casos, a IA trabalha justamente para evitar o maior pesadelo de qualquer corporação: perder dinheiro.

Atenta a esta demanda no cenário jurídico corporativo, a advogada Karla Capela fundou em 2018 a Koy, uma startup de plataforma de gestão jurídica, que usando inteligência artificial batizada de I-Norma, permite um olhar direcionado para a área financeira, já que através dos seus recursos tecnológicos é possível visualizar todos os processos e suas características, possibilitando uma due dilligence permanente e extremamente fácil de ser e acompanhada nos dashboards interativos da plataforma.

Startup é antídoto financeiro para empresas em meio ao caos no mercado

A Koy utiliza informações mineradas nos bancos de dados públicos da justiça, não havendo a possibilidade de manipulação de números, o que possibilita o output eficiente de inferências e orientações táticas sempre ligadas à área financeira. “Enxergamos a área jurídica por um outro prisma, como um oceano de oportunidades até agora não utilizado de forma eficiente pela área financeira das corporações. E a partir dessa nova visão nossa plataforma é capaz de apontar processos aptos a descontingenciamento e a indicar de forma antecipada incidentes que causam um resultado negativo na área financeira, tudo isso usando IA, garantindo segurança e compliance com os dados para gerar um output eficiente e assertivo, analisando milhares de processos diariamente”, explica Karla.

FGV: 90% das empresas brasileiras têm algum problema fiscal

Prova de que a falta de um sistema inteligente e ágil pode causar uma série de problemas é que, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas realizado no ano passado, em média, quase 90% das empresas brasileiras têm algum problema fiscal. Ainda segundo a pesquisa, realizada a pedido do Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento (Ibracem), grande parte desse volume pode ser justificada pela falta de assertividade no processo de conciliação contábil, ainda realizada manualmente por muitas companhias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A expectativa de Karla é de que sua solução se consolide no mercado por conta do impacto que ela causa nas empresas, na justiça e na vida das pessoas. A fundadora da Koy acredita que com a redução do volume de processos e encontrando valores não vistos (e assim fortalecendo o caixa das empresas, que empregam pessoas), pode criar o impacto necessário para transformar a área jurídica em uma realidade mais eficiente e otimizada. Para Karla, nada disso seria possível sem a associação de pessoas à tecnologia. “Como falou Steve Jobs em uma de suas entrevistas, a tecnologia é a bicicleta do ser humano, e torna ele invencível perante à natureza. Somos essa bicicleta do mundo jurídico”.

Sobre Karla Capela: Reconhecida pela IBM como uma das 35 líderes globais pioneiras em Inteligência Artificial para área jurídica, Karla é fundadora e CEO da KOY Inteligência Jurídica. Também é Diretora Executiva e Sócia da Raimundo & Capela, escritório especialista com atuação na área de seguros para contencioso estratégico de massa no Norte e Nordeste do País onde, em 2014, aplicou de forma pioneira metodologias ágeis (SCRUM), cuja implantação e desenvolvimento se transformou na Koy.