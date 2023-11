Startup brasileira conquista Europa no Web Summit e brilha em Lisboa

À medida que o Web Summit 2023 se aproxima em Lisboa, de 13 a 16 de novembro, a presença brasileira promete ser notória em meio aos mais de 70.000 participantes do encontro que é considerado um dos epicentros globais de inovação tecnológica. O evento deste ano contará com uma representatividade significativa do Brasil, onde destaca-se a trajetória ascendente da Science Play, uma startup que foi recentemente reconhecida pela revista Forbes como uma das nove startups brasileiras para manter no radar após sua notável participação no Web Summit Rio.

A Science Play, que marca sua terceira participação no evento, é observada com expectativas elevadas, especialmente após seu destaque (Revista Forbes) no Web Summit Rio. Com os fundadores Brunno Falcão e Pedro Perim à frente, a startup está fazendo ondas nos setores de health tech e ed tech, fornecendo mais de 3 mil horas de conteúdo acadêmico e 27 cursos exclusivos para profissionais de saúde, incluindo médicos e nutricionistas. Através de uma metodologia orientada por dados e resultados concretos, a plataforma está revolucionando o modo como a capacitação na saúde é conduzida e percebida.

O CEO da Science Play, Brunno Falcão, enfatiza que a empresa é parte de um movimento maior, impulsionado pela cultura de comunidades digitais e pelo poder do engajamento coletivo. Essa abordagem tem transformado negócios e a sociedade em uma escala global. A startup vai além da atualização profissional, promovendo a construção de redes através de eventos e palestras que transcendem o digital.

A empresa, que viu seu valor de mercado saltar para mais de R$ 20 milhões após a fusão com a BF Eventos, carrega uma história de sucesso que reflete sua capacidade de adaptação e crescimento. A Science Play tem a ambição de expandir seu alcance internacional no Web Summit em Lisboa, procurando conectar-se com o ecossistema de startups e estabelecer parcerias estratégicas.

Enquanto se preparam para a próxima edição do Web Summit, os olhos da Science Play estão fixos no potencial de crescimento além-mar e nas possíveis colaborações que possam emergir. A qualidade educacional aliada ao custo-efetivo de suas soluções aparece como um forte atrativo, particularmente em um contexto de volatilidade cambial que favorece a moeda brasileira.

O caminho trilhado pela Science Play rumo ao Web Summit de Lisboa reflete o dinamismo e a resiliência da nova economia brasileira, pronta para desempenhar um papel de destaque no palco global da tecnologia, onde investidores e conglomerados já reconhecem seu potencial não só como alvo de investimentos, mas como parceiros em inovação e soluções criativas.