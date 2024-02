Soluções financeiras para quem não tem margem consignável disponível

A portabilidade de consignado pode ser uma ótima alternativa para quem precisa de dinheiro e não tem margem consignável disponível. Confira!

Se você é beneficiário do INSS e não tem margem consignável disponível para fazer um novo empréstimo, não se desespere, pois existe a possibilidade de contratar a portabilidade de consignado.

Essa é uma modalidade de crédito que pode melhorar as condições de pagamento do seu contrato de empréstimo consignado existente e, em alguns casos, conceder dinheiro extra a você.

Compreender como esse processo funciona e descobrir onde fazer a portabilidade com troco pode ajudar você a perceber que essa é a alternativa que estava buscando.

Compreendendo a margem consignável, como ela é calculada?

A margem consignável é o limite que você pode comprometer do seu benefício INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com o pagamento das parcelas de um ou mais empréstimos consignados.

Esse limite é estabelecido para que o benefício não seja todo comprometido com empréstimos, e você consiga arcar com as suas despesas do dia a dia.

Atualmente, a margem consignável é de 45% para aposentados e pensionistas do INSS, distribuída da seguinte forma:

● 35% exclusivamente para empréstimos

● 5% para despesas com cartão de crédito consignado

● 5% para despesas com cartão de benefício consignado

Essa margem é diferente para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que possuem o limite de 35%, distribuídos assim:

● 30% para contratos de empréstimos

● 5% para despesas com cartão de crédito consignado ou cartão de benefício consignado

Dessa forma, se você é aposentado ou pensionista do INSS, para saber o valor da sua margem consignável disponível, basta multiplicar o salário por 0,35. No entanto, se você é beneficiário do BPC, deve multiplicar o valor atual do benefício por 0,30.

Mas se você já comprometeu toda a sua margem e está sem margem disponível para contratação de novos empréstimos, existem duas alternativas, as quais vamos explicar a seguir.

Alternativas para quem já atingiu a margem

A falta de margem consignável não precisa ser algo desesperador, pois existem algumas soluções disponíveis no mercado financeiro para que você ainda consiga dinheiro: a portabilidade de consignado INSS e o refinanciamento de consignado.

Confira como funciona cada uma delas:

Portabilidade de consignado: entenda como funciona

A portabilidade de consignado é uma ótima alternativa para conseguir mais dinheiro, mesmo sem margem disponível.

Ela consiste em trocar o contrato do seu empréstimo consignado de uma instituição financeira para outra, oferecendo condições de pagamento mais vantajosas e possibilitando o recebimento de uma quantia em dinheiro na sua conta.

O processo funciona assim: quando você contrata a portabilidade, a instituição financeira para a qual você está fazendo a transferência do contrato quita a dívida do empréstimo com a instituição de origem, e te oferece um novo contrato, com novas condições de pagamento e taxa de juros melhor para você.

Dessa forma, quando o contrato é recalculado e renegociado, pode surgir uma diferença em dinheiro, a qual é chamada de “troco”, e que você pode utilizar como quiser.

A portabilidade de consignado é um direito garantido por lei, conforme as regras da Resolução n.º 4.292 /13 do Banco Central.

A resolução garante também que nenhum valor adicional pode ser cobrado para que a transferência do contrato seja realizada.

De forma prática, transparente e segura, a portabilidade de consignado pode ser realizada pela plataforma de crédito eficiente meutudo.

Com a meutudo, você pode solicitar a portabilidade do seu empréstimo consignado mesmo se estiver negativado e sem ter feito o pagamento de nenhuma parcela.

É possível utilizar o simulador de portabilidade gratuito oferecido pela plataforma e simular as novas condições do seu contrato antes de iniciar o processo e solicitar a contratação.

Refinanciamento de empréstimos: Uma solução viável

Outra alternativa ótima e bastante utilizada por quem não tem margem consignável, é o refinanciamento de empréstimo consignado.

O refinanciamento funciona de forma similar à portabilidade de consignado, no entanto, a troca de contrato acontece dentro da mesma instituição financeira onde ele foi feito.

É possível solicitar à instituição atual que faça uma simulação para, então, renegociar o contrato de empréstimo consignado, caso você esteja de acordo com as novas condições.

A meutudo também oferece aos seus clientes a oportunidade de fazer o refinanciamento de consignado de forma 100% online e simplificada.

No refinanciamento, também existe a possibilidade de receber o troco, que você pode utilizar como quiser.

Cuidados ao contratar empréstimos

Antes de contratar qualquer tipo de empréstimo ou outra solução financeira, é importante ter alguns cuidados para evitar cair em golpes e fraudes ou se endividar ainda mais.

Por isso, acompanhe algumas dicas:

● Pesquise as taxas de juros e as condições de pagamento em diferentes instituições financeiras, e compare as ofertas. Você pode usar o simulador de portabilidade da meutudo para facilitar o processo

● Verifique se a instituição é autorizada pelo Banco Central para e pelo INSS para ofertar empréstimos consignados. A consulta pode ser feita diretamente no site do Banco Central Verifique se a instituição é autorizada pelo Banco Central para e pelo INSS para ofertar empréstimos consignados. A consulta pode ser feita diretamente no

● Não pague nenhum valor antecipado para liberação do empréstimo. Isso é uma prática ilegal e pode ser uma tentativa de fraude

● Não forneça seus dados pessoais ou bancários para pessoas desconhecidas ou por telefone. Prefira fazer empréstimos em plataformas seguras e autorizadas pelo Banco Central, como a meutudo

● Ao acessar o site de alguma instituição, sempre verifique se o símbolo de cadeado aparece na barra de busca, onde você digita o endereço eletrônico. Este símbolo indica que a conexão é segura e que o site é confiável

● Não clique em links suspeitos enviados via SMS, WhatsApp ou outro aplicativo de mensagens. Escolha sempre entrar em contato com a instituição pelos canais de atendimento disponibilizados pela mesma

● Não contrate um empréstimo maior do que você precisa, afinal, se trata de uma dívida que você terá que arcar por um determinado prazo. Por isso, organize seu orçamento antes de tomar essa decisão

Com essas dicas, suas contratações de crédito vão ser mais seguras e eficientes, para se prevenir de golpes.

Passo a passo para solicitar a portabilidade com as melhores condições

Se você se interessou pela oportunidade de contratar a portabilidade de consignado, e quer saber como solicitar essa modalidade de crédito com a meutudo, siga o passo a passo abaixo:

1. Baixe o aplicativo gratuito da meutudo, disponível para Android e iOS, ou acesse o site https://meutudo.com.br/ Baixe o aplicativo gratuito da meutudo, disponível para Android e iOS, ou acesse o site

2. Faça o seu cadastro, informando seus dados pessoais, bancários e o seu benefício do INSS

3. Depois de finalizar o cadastro, na área de “Portabilidade” clique na opção “Liberar”

4. Dentre as opções que aparecerem na tela, escolha a que mais se adequa para que a portabilidade seja liberada e siga as instruções

5. Na tela seguinte, após inserir as informações corretamente, clique em “Conferir Oportunidades”

6. Clique em “Portabilidade”, verifique as oportunidades disponíveis, faça a simulação e escolha a portabilidade de consignado que mais agradar

7. Selecione o contrato desejado e clique em “Iniciar contratação”

8. Leia todas as informações e o contrato, caso esteja de acordo, clique em “Aceitar e Iniciar”

9. Faça a assinatura do contrato. Pronto! Portabilidade solicitada

Caso tenha contratado portabilidade com troco, o dinheiro será depositado na conta dentro do prazo de 7 a 11 dias úteis.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda durante a contratação, você pode entrar em contato com a equipe de especialistas da meutudo diretamente pelo aplicativo ou site.

Histórias de sucesso com a meutudo

As soluções financeiras oferecidas pela meutudo foram criadas para atender a necessidade das pessoas, e vão além da portabilidade de consignado, incluindo a Antecipação Saque-Aniversário e Empréstimo Consignado, mesmo para as pessoas que estão negativadas ou que, a princípio, não tem margem consignável disponível.

Em meio aos desafios da vida, encontramos histórias de resiliência e superação que inspiram e demonstram o impacto positivo de boas escolhas financeiras.

Um exemplo marcante é o de Olavo, um homem de 75 anos, viúvo duas vezes, pai de seis filhos, com uma neta e um neto, que passou por alguns imprevistos, incluindo problemas de saúde que o deixou hospitalizado por 40 dias e afetaram sua mobilidade e equilíbrio.

Apesar dessas dificuldades, Olavo encontrou uma solução para suas necessidades financeiras: o empréstimo consignado da meutudo, atraído pelos juros atrativos, segurança e atendimento eficiente ofertado pela empresa.

Para Olavo, o conforto financeiro proporcionado pelo empréstimo consignado com a meutudo representou não apenas uma ajuda financeira, mas também liberdade e autonomia sobre suas escolhas e vida.

A história de Olavo é apenas uma entre as várias que refletem a diferença que uma escolha financeira inteligente e o apoio de uma empresa comprometida podem fazer na vida das pessoas.

Avaliações da meutudo na Play Store: A opinião dos clientes meutudo

No mundo digital, em que a transparência e a confiança são fundamentais, as avaliações online tornaram-se uma parte essencial da decisão de escolha de qualquer empresa.

A meutudo, consciente dessa realidade, valoriza profundamente o feedback de seus clientes, vendo-o como uma oportunidade de crescimento e aprimoramento.

Um reflexo disso, são suas avaliações na Play Store, que mostram o compromisso em ofertar soluções financeiras que não apenas atendem, mas também superam as expectativas de seus clientes. Veja a seguir alguns desses feedbacks:

Neste artigo você conheceu as alternativas para conseguir mais dinheiro, mesmo que não tenha margem consignável para contratar um novo empréstimo consignado.

Além disso, você também uma série de dicas para contratar empréstimo consignado com segurança.Esperamos que o conteúdo tenha sido muito útil e que você consiga ter o alívio financeiro que busca com a portabilidade com troco ou refinanciamento do consignado.

Jornalista: Daiane de Souza | 0007147/SC.