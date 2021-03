Senador Cid Gomes suspeita ter contraído a covid-19 em Brasília

O parlamentar fez o teste e espera o resultado. “Eu, desde que voltei de Brasília, tenho apresentado sintomas”, disse

O Senador, Cid Gomes (PDT), anunciou que está com suspeita de ter se contaminado com a Covid-19. O anúncio foi feito durante pronunciamento em sessão virtual no Senado.

Cid Gomes fez o teste e espera o resultado. “Eu, desde que voltei de Brasília, tenho apresentado sintomas”, disse.

Ainda em seu pronunciamento, o senador afirmou que o Brasil, no atual ritmo de vacinação, poderá levar pouco mais de dois anos para imunizar toda a população brasileira contra o Coronavírus.

“Não basta só vacinar as pessoas de maior idade, temos que vacinar todos ou, pelo menos, uma parcela significativa da população”, afirmou.

Cid Gomes criticou a atitude de Bolsonaro durante visita ao Ceará na semana passada. “Promoveu aglomeração e, achando pouco, critica autoridades estaduais que estão lutando para evitar a propagação do vírus”, disse.