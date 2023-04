Se arrependeu! Após engordar 30kg,Valentina pede desculpas pra Preta Gil

A ex-assistente de palco do Ratinho fez comentários maldosos sobre a cantora mas após depressão severa, refletiu sobre as suas ações

É, gente. Todo mundo erra, né? Valentina Francavilla, famosa por ter sido assistente de palco do Programa do Ratinho no SBT e depois participante do reality A Fazenda em 2021, não está passando por um período fácil.

Durante a pandemia, Valentina entrou em depressão severa e chegou a engordar 30kg. Em entrevista com a repórter Gaby Cabrini, para o programa “Fofocalizando”, do SBT que foi ao ar ontem (31), a ex-assistente abriu o coração e falou também da polêmica que viveu no passado com Preta Gil.

Valentina no Programa do Ratinho antes da pandemia. (crédito: reprodução)

A gata atacou o corpo de Preta e o seu discurso de autoestima, a chamando de hipócrita por ter feito plásticas. Ontem, Valentina reconheceu que foi imaturidade da parte dela. “Ataquei a Preta por imaturidade, egoísmo e preconceito. Peço mil desculpas”, declarou a ex-A Fazenda.