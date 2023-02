Volta às aulas: médica alerta para a importância do check-up auditivo para os estudantes

Dificuldades na alfabetização, em fazer atividades na sala de aula ou até mesmo notas baixas podem ser decorrentes de diversas causas

As aulas já voltaram em várias escolas da cidade e mesmo estando no início do ano letivo, muitos pais já se preocupam com o desempenho dos filhos no colégio. O novo ano escolar traz sempre muitos desafios, seja para os pequenos que estão, por exemplo, iniciando a alfabetização ou para os alunos maiores. Cada estudante tem seu tempo, mas é importante que os pais ou responsáveis fiquem de olho aos sinais de que o rendimento não está indo tão bem quanto deveria.

Dificuldades na alfabetização, em fazer atividades na sala de aula ou até mesmo notas baixas podem ser decorrentes de diversas causas e uma delas é a perda auditiva. De acordo com a otorrinolaringologista Tatiana Matos, da clínica OtorrinoDF é fundamental fazer um check-up auditivo. “Primeiramente temos que lembrar que a criança precisa de uma audição perfeita, pois na fase escolar está aprendendo a matriz de sua língua natal, o que chamamos de alfabetização. E a criança vai escrever da maneira exata que está escutando. Se está ouvindo menos (se tiver alguma perda auditiva) vai aprender errado. Em segundo lugar, precisamos lembrar do processamento auditivo central. Quando a audição não está perfeita, temos dificuldade de interpretar o que escutamos. Se isso for recorrente, dia após dia, vai alterar nosso processo de aprendizagem, independentemente da idade”, explica a médica.

A especialista alerta ainda, que uma criança em fase escolar pode apresentar até oito episódios de resfriado comum. Esse quadro costuma gerar, com frequência, acúmulo de secreção no ouvido. “Em situações assim, a criança fica temporariamente escutando menos, ou seja, com perda auditiva. Isso também acarreta alteração do aprendizado. É super importante que a cada início de ano o estudante passe por uma avaliação com o otorrinolaringologista que vai examinar o ouvido e com a fonoaudióloga que vai realizar os exames auditivos, normalmente será uma audiometria. Isso deve ser rotina! Entretanto também é importante prestar atenção ao longo do ano e, se necessário, reavaliar a audição após um episódio de resfriado”, ressalta a otorrinolaringologista da OtorrinoDF.

Sinais importantes

– Ficar de olho se a criança está falando mais alto ou aumentando o volume da televisão para ouvir melhor

– Ficar atento se o estudante está pedindo para repetir quando alguém fala com ele

– Checar sempre com o professor se o aluno está desatento ou disperso na aula

– Acompanhar se está tendo troca de letras ao escrever e dificuldades para articular os sons