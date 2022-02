Veja o que acontece no seu corpo quando você segura o cocô

O ato de segurar o intestino e não fazer o cocô pode causar danos a saúde

Muitas pessoas sentem constrangimento e dificuldade de ir ao banheiro em locais desconhecidos ou fora de casa. O escritório, a escola, faculdade, casas de amigos e companheiros podem ser um dos exemplos. O ato de segurar o intestino e não fazer o cocô pode causar danos a saúde.

As informações de uma entrevista de Niket Sonpal, um professor clinico assistente do Tuoro College of Osteopathic Medicine, em Nova York, Estados Unidos à “Women’s Health”. “A ideia de segurá-lo não é a melhor coisa”, diz Sonpal. Ele dá mais informações sobre o que acontece com seu corpo quando você fica segurando o ‘número 2’.

O início

“Quando as fezes atingem partes do reto, ele envia um sinal dizendo que você precisa encontrar um banheiro”, diz Sonpal.

Isso pode ocorrer depois das refeições e, apesar de o ciclo intestinal de todos serem diferentes, normalmente acontece depois da cafeína. A xícara de café matinal ou diária pode agir como um estimulante intestinal, fazendo com que você sinta vontade de ir ao banheiro.

Duas horas depois

“Nas primeiras horas, você sentirá uma sensação de pressão abdominal. Algumas pessoas a descrevem como cólicas abdominais, enquanto algumas pessoas têm mais urgência.” informa o professor.

Ou seja, segurar a vontade de ir ao banheiro pode ser a causa da sensação de inchaço.

Seis horas depois

O especialista afirma que seis horas depois do início da contenção, seu organismo irá reagir à necessidade de ir ao banheiro.

Isso não é um bom sinal, Sonpal conta que neste ponto, você pode perder a urgência de ir, mas isso indica que você começou a ficar constipado.

12 horas depois

Neste ponto, seu corpo vai começar a te obrigar a cumprir a tarefa. Você vai começar a sentir uma pressão até não conseguir mais segurar.

“Isso aumentará o risco de uma visita desconfortável ao banheiro”, diz.

Após as 12 horas

“Eu nunca ouvi falar de alguém morrer por segurar o cocô. Contudo, segurá-lo voluntariamente é simplesmente levar as fezes a ficarem duras”, afirma.

Se nessa altura você ainda não tiver ido até o banheiro, o uso de laxantes ou mesmo de remoção manual deve ser feita.

A solução

“Vá ao banheiro quando seu corpo pedir”, recomenda Sonpal.

Se não der para ir imediatamente, faça disso uma prioridade assim que possível.