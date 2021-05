Veja como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil

43.495.437 pessoas estão vacinadas com a 1ª dose e 21.443.270 pessoas estão vacinadas com a 2ª dose no Brasil

43.495.437

pessoas vacinadas com a 1ª dose 27,0%

da população adulta vacinada com a 1ª dose 21.443.270

pessoas vacinadas com a 2ª dose 13,33%

da população adulta vacinada com a 2ª dose Estado – 1ª dose – 2ª dose

Mato Grosso do Sul – 35,7% – 16,9%

Rio Grande do Sul – 33,4% – 15,7%

Espírito Santo – 30,8% – 13,1%

São Paulo – 30,3% – 15,4%

Bahia – 29,0% – 13,3%

Minas Gerais – 28,1% – 13,8%

Paraíba – 27,7% – 14,1%

Santa Catarina – 27,2% – 12,7%

Alagoas – 27,1% – 11,4%

Paraná – 26,3% – 12,9%

Amazonas – 26,2% – 15,3%

Distrito Federal – 26,1% – 13,4%

Sergipe – 25,5% – 11,2%

Goiás – 25,2% – 11,8%

Rio Grande do Norte – 25,2% – 13,2%

Piauí – 24,2% – 11,6%

Maranhão – 23,7% – 10,4%

Pernambuco – 23,5% – 12,2%

Ceará – 23,3% – 14,1%

Mato Grosso – 22,6% – 10,7%

Tocantins – 22,0% – 10,9%

Pará – 21,8% – 11,8%

Rio de Janeiro – 21,7% – 10,2%

Acre – 21,4% – 8,3%

Amapá – 21,0% – 9,7%

Roraima – 19,1% – 12,4%

Rondônia – 17,6% – 9,9%