Vacina contra bronquiolite chega ao SUS em dezembro; saiba quem pode tomar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (25) a compra de 1,8 milhão de doses de vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite. Segundo a pasta, a previsão é que a vacinação no SUS (Sistema Único de Saúde) se inicie em dezembro, tão logo as doses forem recebidas pelos estados e municípios.

A vacina protege principalmente gestante e bebês. Ela deve ser aplicada a partir da 28ª semana de gravidez, em dose única, sem restrição de idade a imunização da mãe oferece proteção aos recém-nascidos.

Segundo o Ministério, além de causar 75% dos casos de bronquiolite, o VSR é responsável por 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos.

A chegada da vacina na rede pública de saúde parte de um acordo entre o Instituto Butantan e a Pfizer, que transferiu a tecnologia de produção do imunizante ao laboratório brasileiro. Na rede privada, o Abrysvo, produzido pela farmacêutica, pode custar R$ 1.760 e está disponível desde 2024.

Já o nirsevimabe, outra vacina contra o VSR comercializada como Beyfortus pela Sanofi, chegou ao Brasil em março custando até R$ 3.548. O Arexvy, prodruzido pela GSK e aprovado pela Anvisa em 2023, é recomendado para pessoas com mais de 60 anos e custa R$ 1.726.

Os principais sintomas da bronquiolite são tosse e dificuldade para respirar, sendo altamente contagiosa. Embora a maioria dos casos seja leve, a doença pode levar a internações hospitalares.

No Brasil, a maior parte das infecções por VSR ocorre no período de março a julho, exceto na região Norte, onde a circulação do vírus é mais intensa entre fevereiro e junho.