Teste de DNA é capaz de mapear os genes do sistema endocanabinóide e trazer melhorias para saúde

O ODispensário será representante do teste EndoDNA, que auxilia médicos e pacientes a monitorar as dosagens de produtos a base de cannabis

Durante a década de noventa, pesquisadores israelenses começaram um estudo para desvendar o processo terapêutico da cannabis sativa, e encontraram respostas no sistema chamado endocanabinoide.

A interação desses receptores endocanabinóides com os principais ligantes regula e modula vários aspectos da nossa vida, como estresse, digestão, dores, sistema imunológico, função cardiovascular e até mesmo a temperatura corporal.

“Esse sistema é caracterizado por um conjunto de receptores ligantes, e enzimas que atuam como sinalizadores entre as células, contribuindo para as mais diversas funções do organismo, contribuindo para a homeostase corporal”, explica Juliana Guimarães, sócio-proprietária do ODispensário e especialista no mercado legal de cannabis.

Para mapear o sistema endocanabinóide, foi desenvolvido um exame de DNA, para auxiliar médicos e pacientes a encontrar a melhor forma de utilizar produtos à base de Cannabis como tratamentos. O resultado do teste indica, geneticamente, a propensão da pessoa desenvolver doenças e patologias.

A especialista ainda explica que o teste ajuda a identificar quais as cepas, os canabinóides, terpenos e dosagens para as variações genéticas individuais. “Então, quem tem condições de realizar o teste de DNA da EndoDNA, tem a possibilidade de ter na mão o relatório completo, para que possa personalizar e ser mais assertivo nesse tratamento com produtos à base de cannabis”.