Técnicos de Enfermagem: profissionais essenciais no acolhimento e cuidado à população

Nesta terça-feira (20), é dia de reconhecer e homenagear os profissionais que estão na linha de frente do cuidado com os pacientes: os técnicos de enfermagem. Na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), esses profissionais desempenham um papel fundamental, compondo um quadro de 9.093 servidores distribuídos em todos os níveis de atenção à saúde.

Presentes nas emergências hospitalares, unidades de terapia intensiva (UTIs), centros cirúrgicos e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), os técnicos e técnicas de enfermagem são responsáveis por fortalecer o vínculo entre os usuários e as equipes de saúde. “Os técnicos de enfermagem estão ali, sempre próximos para prestar os cuidados de higiene, de conforto, da administração de medicamentos e do acolhimento”, destaca o diretor de Enfermagem da Secretaria de Saúde (Dienf), Bruno Assis.

Ainda segundo o gestor, o trabalho dos técnicos de enfermagem ganha um destaque maior quando o assunto é imunização. Mais de 73% das doses de vacinas aplicadas no DF são feitas por estes profissionais. “Em 2024, foram aplicadas 2.297.958 doses de vacina. Destas, 1.681.090 aplicadas por técnicos e auxiliares de enfermagem”, afirma.

Carreira e concurso

Em 2024, a carreira foi reestruturada, com alteração na tabela salarial. Os profissionais receberam um reajuste médio de 5%, acrescido de mais 10%, divididos em duas parcelas. Ao final, o aumento médio será de 15% para a categoria.

Ainda no ano passado, 446 novos técnicos de enfermagem foram nomeados para reforçar a rede pública de saúde do DF. O último concurso para a área ocorreu em 2023, com a oferta de 200 vagas imediatas e mil para cadastro reserva.