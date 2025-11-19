SUS terá rede de hospitais e serviços inteligentes a partir de 2026, diz Ministério da Saúde

São Paulo, 19 – O Ministério da Saúde anunciou que vai instituir a Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes e Medicina de Alta Precisão do Sistema Único de Saúde (SUS), com a implantação de 14 Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) automatizadas, a construção do Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) e a modernização de oito unidades hospitalares.

Segundo a pasta, a rede fará parte do programa Agora Tem Especialistas, voltado à expansão do atendimento a pacientes do SUS, e o início das operações está previsto para 2026. Já o instituto paulista, que será o primeiro hospital inteligente do País, tem previsão de início das atividades em 2029.

Para viabilizar o hospital inteligente, o ministério informou ter solicitado R$ 1,7 bilhão em financiamento ao Banco dos Brics e aguarda a avaliação final da instituição financeira para dar início às obras.

A estrutura, segundo o ministério, foi planejada para incorporar inteligência artificial na triagem, telemedicina para ampliar o acesso a especialistas, ambulâncias 5G com monitoramento em tempo real de sinais vitais, cirurgias robóticas e medicina de precisão.

O hospital terá 800 leitos – 250 de emergência, 350 de UTI e 200 de enfermaria – além de 25 salas cirúrgicas. A expectativa é que a unidade beneficie cerca de 20 mil pacientes por ano.

“O uso de tecnologias, como inteligência artificial e big data, pode reduzir em até cinco vezes o tempo de espera por atendimento de emergência, além de tornar o diagnóstico e a assistência especializada mais rápidos e precisos”, diz a pasta, em nota.

As 14 UTIs inteligentes funcionarão em hospitais selecionados em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Dourados (MS), Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Teresina.

Já as oito unidades que serão modernizadas estão localizadas em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. A primeira fase contemplará o novo hospital da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e quatro hospitais federais a partir de parcerias com GHC, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

