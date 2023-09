Spirulina: para que serve, como tomar e indicações

Com inúmeros benefícios para a saúde, o consumo da spirulina era realizado por muitos povos antigos, que já a incluíam em receitas como um dos ingredientes principais ou como complementos. Assim, como exemplo, os astecas eram povos que ingeriam a spirulina encontrada no fundo dos lagos.

Mas, saber o que é e para que serve spirulina é fundamental antes de iniciar seu consumo. Para isso, separamos as principais informações disponíveis sobre o assunto. Confira!

Entenda o que é spirulina

Se você não sabe o que é spirulina, podemos defini-la como uma cianobactéria em tons esverdeados e em azul, de formato espiral, que faz parte de um grupo com 1,5 mil espécies de plantas marinhas. Por ser uma bactéria, a spirulina se desenvolve exclusivamente em lagos tropicais com pH alcalino, entre sete a oito pontos na escala.

Além disso, ela é conhecida por viver em colônias, amontoada como se fosse uma alga legítima. Atualmente, a potente cianobactéria é cultivada e fabricada por diferentes indústrias, possibilitando que as pessoas tenham acesso a este produto em forma de suplemento ou em pó, e a consumam para obter os benefícios que a fizeram se tornar mundialmente famosa.

Dentre as versões mais comuns comercializadas do produto estão a Arthrospira maxima na América Central e a Arthrospira platensis, vendidas em regiões como América do Sul, Ásia e África.

Para que serve a spirulina?

Há muitas dúvidas a respeito sobre para que serve a spirulina. Essa cianobactéria atua como um complemento em dietas de veganos e vegetarianos, que são mais restritivas. Isto se deve por conter um percentual elevado de proteínas e ser conhecida como superalimento, porém, não deve ser usada como principal fonte proteica.

Porém, seus benefícios e funções diante do corpo humano vão muito além disso. Para te deixar ciente sobre para que serve a spirulina, separamos suas principais atuações no organismo, confira:

1. Contribui para o tratamento da anemia

Por possuir ferro em sua composição, a spirulina pode auxiliar na produção de hemoglobina, um dos principais e mais importantes compostos dos glóbulos vermelhos. Ao ingerir a cianobactéria, é possível elevar os níveis da hemoglobina para ajudar no tratamento de pessoas com anemia.

2. Promove a imunidade

A spirulina é rica em compostos anti-inflamatórios que auxiliam a fortalecer o sistema imune e podem aliviar sintomas de alergia, como a congestão nasal, coceira e espirros intensos, além do desconforto físico gerado pela rinite ou gripe.

3. Possui ação antioxidante

Os antioxidantes e anti-inflamatórios presentes na spirulina são provenientes da ficocianina, que auxilia a proteger as células contra a oxidação e a combater os radicais livres, segundo estudos científicos presentes na literatura.

4. Promove a saúde gastrointestinal

Através dos compostos presentes na cianobactéria, a flora intestinal é aumentada, melhorando a digestão e auxiliando na maior absorção dos nutrientes fundamentais que ajudam o organismo a funcionar adequadamente.

5. Auxilia no controle do açúcar e colesterol no sangue

Com auxílio de estudos científicos, foi comprovado que o suplemento atua na regulação do açúcar e do colesterol no sangue. Segundo a fonte, em indivíduos que apresentavam quadro de Diabetes Mellitus tipo II, pesquisadores solicitaram a suplementação com a cianobactéria durante dois meses.

Após o período da pesquisa, foi detectada uma redução da glicose no sangue dos pacientes, tanto quando estavam em jejum quanto após a ingestão de alimentos que contivessem carboidratos.

6. Auxilia no controle da pressão arterial

Também é comprovado na literatura que a cianobactéria atua no controle da pressão arterial. Em um estudo conduzido por profissionais, foram analisados trinta e seis adultos que ingeriram 4,5 gramas de spirulina todos os dias durante um período de seis meses. Com os resultados em mãos, foi concluído pelos pesquisadores que a cianobactéria auxiliou na diminuição da pressão alta.

Quais são as formas e como tomar a spirulina?

Existem três formas de tomar a spirulina diariamente e, cada uma oferece as mesmas vantagens, mudando apenas a forma como é comercializada. Conheça os métodos de ingestão:

Pó : neste formato, você pode ingerir com água ou misturar com frutas, ou sucos.

: neste formato, você pode ingerir com água ou misturar com frutas, ou sucos. Comprimido : ingira preferencialmente acompanhado de água.

: ingira preferencialmente acompanhado de água. Cápsulas: também pode ser ingerido com o auxílio de água.

A spirulina, por ter um sabor acentuado, é mais popular em formato de cápsulas, ideal para quem tem o paladar sensível. Além dessa forma ser voltada, principalmente, para quem tem uma rotina agitada e não tem tempo suficiente para preparar sucos ou vitaminas para consumir.

Por isso, prefira um suplemento de spirulina natural em cápsulas de marca de confiança e alta qualidade. Dessa forma, você terá muito mais segurança e pode usufruir dos benefícios em algumas semanas.

Dentre os estudos, a quantidade de 1 a 8 gramas por dia é suficiente para uma pessoa adulta consumir, podendo variar. O recomendado é tomar 30 minutos antes das principais refeições.

Quais são as indicações e contra-indicações da spirulina?

A ingestão da cianobactéria não é prejudicial à saúde, desde que tomada adequadamente através da prescrição de um médico ou nutricionista. Entenda quais são as indicações e contra-indicações:

Indicações : pode ser uma alternativa para quem possui deficiências nutricionais, quem está com o sistema imunológico enfraquecido, e também para pessoas que procuram opções com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

: pode ser uma alternativa para quem possui deficiências nutricionais, quem está com o sistema imunológico enfraquecido, e também para pessoas que procuram opções com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Contra-indicações: não é recomendado para pessoas que tenham fenilcetonúria, porque possuem a fenilalanina. Além disso, é contra-indicado para gestantes, lactantes, pessoas com doença autoimune, alérgicos a algas ou frutos do mar.

Como vimos, a spirulina pode ser uma ótima opção para complementar a alimentação de pessoas que não possuem nenhuma contra-indicação.