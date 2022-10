Segundo a OMS, cárie é a segunda doença mais comum do mundo

De 60% e 90% das crianças de 4 a 14 anos sofrem com o problema

Em 25 de outubro é celebrado o Dia Nacional da Saúde Bucal. A data, instituída pela Lei nº 10.465/2.002, reforça a importância da prevenção das doenças bucais. Entre os principais problemas, está a cárie. Um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) mostrou que a condição é o segundo problema mais prevalente no mundo. Atualmente, cerca de 60 a 90% das crianças em idade escolar possuem a doença cárie. E se engana quem pensa que os pequenos têm as maiores porcentagens, segundo a pesquisa, a maioria dos adultos também sofre com a infecção nos dentes.

A cárie é uma doença multifatorial que consiste em danos que afetam os dentes. A odontopediatra Ilana Marques, da clínica IGM Odontopediatria, ressalta que o problema se inicia com manchas brancas que significam uma desmineralização dos dentes e que, quando não tratadas, evoluem para cavidades que podem evoluir para a infecção dos canais dos dentes.

O ideal é que os pacientes façam manutenções preventivas para que o problema seja visto no início e assim diminuindo os danos. Além disso, é importante seguir as orientações dos profissionais para além de receberem os procedimentos preventivos, também cuidarem da saúde bucal em casa. “É preciso fazer uma higiene adequada, uso de pastas de dentes, escovas e fio dentais adequados e principalmente de uma alimentação inteligente”, afirma a especialista.

De acordo com Ilana, é comum que a criança relaxe em alguns períodos, que ela tenha uma alimentação pior ou que esqueça de escovar os dentes. Isso pode ser bem perigoso e pode ser um dos causadores da doença. “Quando consumimos alimentos perigosos. como doces pegajosos, e esquecemos de nos alimentar bem e cuidar da nossa saúde bucal, isso pode acarretar a doença cárie”, explica Marques.

A especialista alerta ainda sobre a importância da prevenção, pois muitas vezes o paciente só vai perceber o problema quando começar a sentir dor e, nestes casos, a doença já estará num estágio muito avançado. “O tratamento enquanto a lesão estiver em forma de mancha é conservador, pois a mancha pode se tornar inativa adotando uma alimentação inteligente, escovação adequada, uso do fio dental e com a aplicação de flúor que é feito na consulta preventiva com o odontopediatra.”

A especialista dá algumas dicas para manter a boca dos pequenos saudável. Confira:

1- É importante a escovação após cada refeição, porém o ideal é que o último alimento ingerido não seja doce, para que a escova não vá esfregar o doce, que é ácido, no dente .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2 – O momento da escovação precisa ser algo legal e divertido para criança. Então, ache uma maneira de transformar essa atividade em algo prazeroso.

3- Cuide da alimentação! Façam pelo menos 3 refeições diárias, pois isso ajuda na diminuição do consumo de guloseimas.E use mais alimentos protetores, como as castanhas, os queijos e a pipoca de sal.

4 – Frutas devem ser sempre privilegiadas na hora da sobremesa ao invés dos doces pois elas além de terem nutrientes, não são pegajososas como os doces e por isto mais fáceis de serem limpas dos dentes.

5 – Visite um dentista! A consulta com o profissional é fundamental para se detectar possíveis problemas ainda no início alemã de estimular as crianças a cuidarem melhor dos dentes.