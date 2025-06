Saúde unifica instrumentos de planejamento em ambiente virtual

A Secretaria de Saúde (SES-DF) disponibiliza, agora, um ambiente virtual que reúne todos os instrumentos de planejamento utilizados pela pasta. O lançamento do Portal de Planejamento em Saúde no Distrito Federal ocorreu nesta semana (9), durante a cerimônia Contratualiza SES, evento que reconhece ações empreendidas pelos equipamentos da rede pública no alcance de metas pactuadas nos acordos de gestão.

A iniciativa faz parte de um projeto de transformação cultural que busca fortalecer a gestão estratégica por resultados na SES-DF. Na seção dedicada à transparência do portal InfoSaúde, estão agrupados o Mapa Estratégico 2024-2027 e diversos instrumentos de planejamento, bem como ferramentas de avaliação e monitoramento, como relatórios e indicadores.

“Dessa forma, reafirmamos o compromisso com uma gestão pública mais transparente, participativa e orientada por resultados; na qual o planejamento não é apenas documento técnico, isolado, mas um processo vivo, monitorado e efetivamente utilizado no aperfeiçoamento das ações e dos serviços de saúde”, explica o coordenador de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional da SES-DF, Lucas Bahia.

Nova fase

O lançamento do portal durante a quinta edição do evento que premia as melhorias acerca do planejamento das equipes das regiões de Saúde do DF propõe o início de uma nova etapa. “Temos um desafio daqui para frente: avançar em indicadores de impacto. Com essa visão voltada para resultados, com o aculturamento que tivemos ao longo dos últimos anos em relação aos processos de trabalho, tendemos a aprimorar nossa percepção sobre o nível do serviço que é ofertado”, destaca o subsecretário de Planejamento em Saúde, Rodrigo Vidal.

“Temos um desafio daqui para frente: avançar em indicadores de impacto”, afirma o subsecretário de Planejamento em Saúde, Rodrigo Vidal

A Subsecretaria de Planejamento em Saúde (Suplans) é dividida entre a Coordenação de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional (Cplan) e a Coordenação de Controle de Serviços de Saúde e de Gestão da Informação (Ccons). Alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos setores são a atualização organizacional e normativa da SES-DF, além do monitoramento e da avaliação de informações estratégicas para a gestão.

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)