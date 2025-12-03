Sala odontológica do Hospital de Santa Maria é referência em inclusão no DF

No Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado nesta quarta-feira (3), a história de Victor Cauã, 13 anos, evidencia a importância do atendimento humanizado na saúde. Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ele realiza procedimentos odontológicos no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), unidade administrada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF).

Para a mãe do adolescente, Daniele Fernandes, o atendimento especializado faz toda a diferença: “Quando você encontra um lugar preparado para receber seu filho do jeito certo, muda tudo. Com profissionais especializados, o atendimento é mais leve, mais ágil. Tanto os pais quanto as crianças se sentem acolhidos, calmos, tranquilos”, relata.

A unidade conta com uma sala odontológica exclusiva para pessoas com deficiência, adaptada para atender pacientes autistas, crianças com síndromes raras, paralisia cerebral, deficiência intelectual e condições clínicas complexas, como pós-AVC ou preparo para transplantes. O espaço é mais amplo, silencioso, confortável e oferece maior privacidade, além de infraestrutura adequada para cadeirantes e pacientes traqueostomizados.

O dentista Diego Sindeaux, responsável pelos atendimentos, explica que cada paciente exige abordagem personalizada: “Conversamos com a família para entender hábitos, sensibilidades e preferências. Adaptamos luz, sons e equipamentos. Alguns pacientes relaxam apenas assistindo a um desenho ou ouvindo música durante o procedimento.”

Mensalmente, entre 28 e 30 pacientes são atendidos pelo Sistema de Regulação da SES-DF (SISREG), além de casos de demanda espontânea. A equipe recebe treinamento contínuo para garantir comunicação clara, apresentação dos instrumentos e ajustes ambientais conforme a necessidade de cada pessoa.

Além da odontologia, o HRSM inaugurou em outubro o Espaço Humanizar TEA, primeiro ambiente sensorial da rede pública do Centro-Oeste voltado a crianças com TEA. O espaço proporciona conforto, segurança e inclusão, podendo também servir como ambiente terapêutico para atendimentos multiprofissionais sem a necessidade de deslocamentos.

A chefe do Serviço de Odontologia e Cirurgia Bucomaxilofacial do HRSM, Erika Maurienn, destaca: “Histórias como a de Victor mostram que inclusão se faz com preparo, empatia e presença. O Hospital de Santa Maria entrega todos os dias um atendimento que acolhe, transforma e ilumina caminhos que antes pareciam difíceis.”

Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF)