R$ 6,6 bi em dispensa de licitação para vacinas da Pfizer

Apesar do anúncio da compra de 100 milhões de doses feito pelo governo, o extrato não fala sobre a quantidade de unidades a serem adquiridas.

O extrato de dispensa de licitação para a compra de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 foi anunciada na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 6, com publicação do Ministério da Saúde.

Apesar do anúncio da compra de 100 milhões de doses feito pelo governo federal no fim de abril, o extrato não conta com informações sobre a quantidade de unidades a serem adquiridas. A publicação estabelece que o valor global da compra é de R$ 6,6 bilhões.

Pfizer no DF

Nesta terça-feira (3), foram recebidas, na Rede de Frio Central, 5.850 doses produzidas na Bélgica, que foram conferidas e armazenadas em ultracongelador a uma temperatura de -75°C.

“Mantemos as vacinas armazenadas, conforme recomendação técnica do fabricante, para que elas cheguem aos pontos de vacinação aptas para uso dentro do período indicado”, explica a chefe da Rede de Frio Central, Tereza Luiza.

Para aplicação do imunizante, equipes que atuam diretamente na vacinação foram capacitadas para manusear e preparar o imunobiológico. Diferentemente das demais vacinas aplicadas no Brasil, as da Pfizer/BioNTech possuem características distintas muito além de sua conservação sob baixíssimas temperaturas. Os frascos contém um pó liofilizado congelado que precisa ser diluído em uma solução líquida. Esse processo será feito diretamente nos pontos de vacinação que irão receber essas vacinas. O frasco da vacina possui seis doses.

As vacinas serão distribuídas nos próximos dias para os pontos de vacinação.

*Com informações da Agência Brasília