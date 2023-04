Plano de Saúde Hapvida, tabela 2023, como funciona?

A Hapvida é uma operadora de planos de saúde que teve sua origem na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, no ano de 1979. Com o passar dos anos, a empresa vem ampliando seu alcance por todo o território nacional, atendendo atualmente mais de 6 milhões de clientes em todas as regiões do país.

Além disso, a Hapvida oferece uma extensa rede de atendimento que abrange desde consultas médicas até exames, internações e cirurgias, proporcionando diferentes modalidades de planos para que você possa escolher aquele que melhor se adequa às suas necessidades e possibilidades financeiras.

Tabela Plano de Saúde Hapvida

A Hapvida Nosso Plano é um serviço de assistência médica que tem como objetivo oferecer acesso e qualidade à saúde para todos os seus clientes. Os Planos de Saúde Hapvida podem variar de R$159 a R$1870 isso de acordo com a idade e o plano escolhido, conforme a Plano de Saúde Hapvida tabela 2023 abaixo:

00 a 18: R$159,09

19 a 23: R$178,18

24 a 28: R$199,56

29 a 33: R$229,49

34 a 38: R$263,91

39 a 43: R$314,05

44 a 48: R$392,56

49 a 53: R$490,70

54 a 58: R$834,19

59 ou +: R$934,29

Plano de Saúde Hapvida, é bom?

Hapvida é uma operadora de planos de saúde que se destacou no mercado pela qualidade de seus serviços e por sua ampla rede de atendimento.

Com o objetivo de oferecer o melhor para seus usuários, a Hapvida disponibiliza uma ampla gama de serviços que vão desde consultas médicas até internações e cirurgias, sempre prezando pela excelência no atendimento.

Além disso, a empresa oferece diferentes modalidades de planos de saúde, permitindo que os clientes escolham a opção que melhor atenda às suas necessidades e possibilidades financeiras. Tudo isso com o compromisso de garantir o bem-estar e a qualidade de vida de seus usuários.

Plano de Saúde Hapvida, como funciona?

O Plano de Saúde Hapvida é um serviço oferecido pela operadora de planos de saúde Hapvida, que funciona através de um sistema de cobertura para consultas, exames, internações, clínicas e cirurgias. Através do plano, os usuários têm acesso a uma ampla rede de atendimento, que inclui desde consultas em consultórios particulares até internações em hospitais credenciados.

Os usuários do Plano de Saúde Hapvida podem escolher entre diferentes modalidades de planos, de acordo com suas necessidades e possibilidades financeiras. Alguns planos oferecem cobertura apenas regional, enquanto outros permitem atendimento em todo o território nacional. Além disso, a Hapvida oferece planos exclusivos para empresas, que podem ser customizados de acordo com as necessidades de cada negócio.

Para utilizar os serviços do Plano de Saúde Hapvida, basta que o usuário apresente sua carteirinha de beneficiário no momento do atendimento. Caso seja necessário, o usuário pode solicitar autorização prévia para determinados procedimentos. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, a Hapvida possui uma central de atendimento disponível para seus clientes.

Quais Benefícios o Plano de Saúde Hapvida oferece?

O Plano de Saúde Hapvida oferece uma série de benefícios aos seus usuários, que vão desde uma ampla rede de atendimento até serviços exclusivos. Abaixo, destacamos alguns dos principais benefícios do Plano de Saúde Hapvida:

Rede de atendimento ampla: A Hapvida possui uma rede de atendimento que abrange desde consultas em consultórios particulares até internações em hospitais credenciados em todo o país.

Diferentes modalidades de planos: Os usuários do Plano de Saúde Hapvida podem escolher entre diferentes modalidades de planos, de acordo com suas necessidades e possibilidades financeiras.

Planos exclusivos para empresas: A Hapvida oferece planos exclusivos para empresas, que podem ser customizados de acordo com as necessidades de cada negócio.

Acesso a diversas especialidades médicas: O Plano de Saúde Hapvida oferece acesso a diversas especialidades médicas, desde consultas até cirurgias.

Programas de conscientização: A Hapvida possui programas de conscientização, como o Programa Viver Bem, que visa conscientizar sobre a importância do tratamento de doenças renais crônicas.

Central de atendimento: Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, a Hapvida possui uma central de atendimento disponível para seus clientes.

Em resumo, o Plano de Saúde Hapvida oferece uma série de benefícios aos seus usuários, visando garantir uma assistência médica de qualidade e bem-estar.

Quais opções de Planos de Saúde a Hapvida oferece?

A Hapvida oferece opções de planos de saúde personalizados para atender tanto pessoas físicas quanto jurídicas, com valores acessíveis e ampla rede credenciada em todo o país.

Plano de Saúde Empresarial

Direcionado a empresas de todos os portes que desejam garantir a saúde e bem-estar de seus colaboradores, a modalidade empresarial oferece atendimento personalizado e a possibilidade de incluir o plano odontológico na cobertura. Há planos disponíveis para grupos de 2 a 29 pessoas (Porte 1) e de 30 a 99 pessoas (Porte 2), com valores promocionais para empresas com mais de 30 colaboradores.

Os seguintes planos estão disponíveis na modalidade empresarial: Hapvida Nosso Plano, Hapvida Mix e Hapvida Pleno.

Plano de Saúde Individual e Familiar

Com ampla rede credenciada e exclusiva, o plano individual e familiar oferece segurança e agilidade aos beneficiários. Além de atendimento pediátrico com UTI neonatal e acompanhamento pediátrico, essa modalidade oferece cobertura para diversos serviços médicos e hospitalares.

Os seguintes planos estão disponíveis na modalidade individual e familiar: Hapvida Ambulatorial, Hapvida Nosso Plano, Hapvida Mix, Hapvida Pleno e Hapvida Odonto.

Plano de Saúde Odontológico

Disponível nas modalidades individual, familiar e empresarial, o Hapvida Odontológico é o terceiro maior plano de saúde odontológico do país.

Com cobertura para serviços básicos e completos, incluindo emergências, restaurações, radiologia, cirurgias, próteses e muito mais. Os seguintes planos estão disponíveis na modalidade odontológica: Hapvida Odonto e Plano Particular.

Onde fazer a cotação do Plano de Saúde Hapvida?

