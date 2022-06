Pesquisa mostra que 73% das mulheres recuperadas de Covid-19 tiveram perda de memória

A maioria das pacientes infectadas apresentaram dificuldades de memória e deficiências na concentração, atenção e fluência verba

A pesquisa inédita será apresentada pela neurocientista Lúcia Braga, presidente da Rede Sarah de Hospitais, durante a reunião Geral do Grupo Mulheres do Brasil/Núcleo Brasília/DF a ser realizada na próxima segunda-feira (27), às 18h, no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília (CCBB).

Com o tema: “Problemas de memória e atenção nas mulheres pós-COVID”, o estudo coordenado pela Dra. Lúcia Braga da Rede Sarah revela que 73% das mulheres tiveram dificuldade de atenção e perda de memória. Outra informação relevante da pesquisa trata das sequelas desconhecidas da doença, como deficiências na concentração, expressão de afeto e fluência verbal. O estudo apontou, ainda, que em todos os 614 participantes foi constatado algum grau de perda de memória.

Outro momento importante do encontro será a palestra com Leiliane Rebouças, líder comunitária e Bacharel em Relações Internacionais, com pós-graduação em Turismo. “Como uma pessoa pode transformar uma comunidade” é o tema da sua palestra, onde ela vai compartilhar sua experiência de liderança na Vila Planalto, que deu origem ao livro de sua autoria, “Vizinhos do Poder”.

“Estamos reunidas para trabalhar a coletividade, a capacidade da mulher de gerar oportunidade, de gerar conhecimento, de gerar uma forma e caminhos novos para que outras mulheres possam achar seus caminhos e sua liberdade financeira”, afirma Dra. Janete Vaz, fundadora e presidente do Conselho do Grupo Mulheres do Brasil/Núcleo Brasília/DF.

As líderes vão recepcionar as voluntárias e apresentar as atividades desenvolvidas em cada Comitê, além de orientar como fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil/Núcleo Brasília/DF.

GMB – O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 por 40 mulheres de diferentes segmentos com o intuito de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. É presidido pela empresária Luiza Helena Trajano e tem mais de 100 mil participantes em todo país e no exterior.

Serviço

O que – Reunião Geral do Grupo Mulheres do Brasil DF

Quando – 27 de junho de 2022, 18h.

Onde – Centro Cultural Banco do Brasil

Para participar do evento, faça a inscrição no site.