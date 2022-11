Especialista alerta para a cárie de mamadeira em crianças

Cuidados com a saúde bucal são indispensáveis desde os primeiros dentes para evitar o problema

Assim como os adultos, os bebês também precisam cuidar da saúde bucal. Isso porque eles podem ser afetados com algumas doenças, como a cárie precoce, conhecida popularmente como cárie de mamadeira. Segundo especialistas, a higiene bucal é indispensável para evitar problemas na arcada dentária durante a infância.

De acordo com a odontopediatra Ilana Marques, da clínica IGM Odontopediatria, a cárie é uma doença multifatorial. Pode estar relacionada a hábitos de higiene e alimentares, presença de flúor na água de abastecimento e nas pastas de dentes e composição salivar. É sabido que, destes fatores, o mais significativo é o da alimentação. Por isso, é importante que os responsáveis sejam orientados em relação aos alimentos perigosos e aos protetores, bem como sobre a forma inteligente de se alimentar.

“O paladar começa a ser desenvolvido ainda na vida intra uterina, por isso tão importante a conscientização dos pais. Os bebês que entram em contato com alimentos adoçados artificialmente desde a barriga da mãe terão uma predisposição em gostar e dar preferência a estes alimentos e até a rejeitar alimentos mais saudáveis. Isso pode acarretar em consequências desastrosas tanto para a saúde bucal quanto para a saúde em geral”, descreve Ilana Marques.

“Os pais precisam se conscientizar e se esforçar para que o bebê possa mamar o leite materno que é um dos alimentos mais completos e perfeitos além de não provocar a doença cárie. Estes bebês não têm necessidade de usar nem mamadeira nem chupeta que são acessórios muito prejudiciais ao desenvolvimento saudável dos bebês. A amamentação, além de proporcionar uma nutrição completa, também favorece um crescimento e desenvolvimento do bebê como um todo excepcional, possibilitando melhor respiração e mastigação, sem contar nos aspectos psicológicos, já que é comprovado que bebês amamentados são mais seguros emocionalmente”, completa.

Ilana ressalta ainda que para evitar a doença cárie é importante ficar de olho na alimentação. “Antes dos dois anos para prevenir as doenças bucais em bebês, não é recomendado ingerir nenhum tipo de alimentos adoçados artificialmente”, alerta a odontopediatra.

Sintomas

A dentista explica que, quando a criança está com a doença, ela pode apresentar alguns sinais e sintomas. Entre eles, manchas brancas, amareladas ou até escuras nos dentes, dor, dificuldade em comer alguns alimentos,mau hálito, vermelhidão e inchaço nas gengivas. Por isso, segundo a especialista, é muito importante fazer acompanhamento periódico com um odontopediatra desde o aparecimento do primeiro dente de leite para estar sempre bem informado sobre os bons hábitos e para que o paciente esteja sempre sendo monitorado e recebendo os cuidados necessários.

Veja dicas para prevenir a cárie de mamadeira:

