Enfermeiros representam 40% da força de trabalho da Secretaria de Saúde do DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) conta com 4.285 enfermeiros em atividade, distribuídos em diversas áreas de atendimento: 172 enfermeiros obstetras, 657 especialistas em saúde da família e comunidade, 3.430 generalistas e 26 enfermeiros do trabalho. Nesta segunda-feira (12), é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem, uma homenagem a profissionais fundamentais para a promoção, prevenção e recuperação da saúde.

O diretor de Enfermagem da Secretaria de Saúde, Bruno Assis, destaca que os profissionais de enfermagem representam uma forte engrenagem na assistência à saúde da população em todos os níveis de atenção. “Hoje, os profissionais de enfermagem representam cerca de 40% da força de trabalho da SES-DF, contando também com os técnicos de enfermagem, com mais de 9 mil profissionais”, afirma.

Em termos de volume de atendimentos, os números impressionam: em 2024, mais de 2 milhões de procedimentos individuais foram realizados pelas equipes de enfermagem da SES-DF. Somente nos primeiros meses de 2025, já são mais de 647 mil procedimentos, beneficiando mais de 370 mil pacientes.

Presença em todas as frentes de cuidado

Na Atenção Primária à Saúde (APS), os enfermeiros são responsáveis por acolher os usuários nas unidades básicas de saúde (UBSs), promovendo cuidado contínuo e vínculos de confiança. Além da assistência direta, atuam na gestão do serviço e da equipe de enfermagem. “São milhares de atendimentos individuais e coletivos que reforçam a Atenção Primária como a principal porta de entrada do sistema de saúde”, explica Assis.

O GDF nomeou 537 novos enfermeiros entre 2023 e 2024 | Foto: Ualisson Noronha/Agência Saúde

Na Atenção Secundária, os enfermeiros estão presentes em ambulatórios especializados e nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), contribuindo significativamente no cuidado a pacientes com demandas específicas de saúde mental e outras condições clínicas.

Já nos hospitais, a presença dos enfermeiros é constante e próxima. “Os profissionais da enfermagem estão em diversas frentes de trabalho, desde a gestão local até a assistência ao paciente crítico. Além disso, promovem o elo de comunicação entre os membros da equipe de saúde, pacientes e familiares”, explica o diretor da Dienf.

A atuação dos profissionais de enfermagem na rede de saúde pública do DF também teve destaque durante a epidemia de dengue em 2024, quando os enfermeiros atuaram dentro das tendas de hidratação e no reforço de atendimento dentro dos hospitais.

Concurso

Para fortalecer o atendimento à população, a SES-DF nomeou 537 novos enfermeiros entre 2023 e 2024. O concurso mais recente da categoria teve sua validade prorrogada até setembro de 2026, o que permite novas convocações conforme a necessidade da rede. A última nomeação ocorreu em 17 de dezembro de 2024.

*Com informações da Secretaria de Saúde